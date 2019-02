Nymburk jsme si užili, ale počty teď neřešíme, tvrdí trutnovský kouč

Pokud se jim zadaří i v Praze na palubovce Slavie, minimálně nepřijdou v základní části o 6. místo, které nyní hájí právě před pražským soupeřem.

A v závěru základní části by mohly pomýšlet i na posun na vyšší příčku, v což před sezonou asi málokdo z nich doufal.

„Takhle to ale nebereme. Je sice pravda, že výhrou na Slavii by šesté místo byla tutovka, ale pro nás je nejdůležitější vždycky ten následující zápas. Počty nechceme řešit,“ říká kouč trutnovské Lokomotivy Michal Martišek.

Okolnosti jsou vám nyní nakloněny příznivě, po výhře nad Nymburkem máte k týmům před sebou poměrně blízko. Ani to vás nepřiměje počítat?

Nepřiměje. Teď se soustředíme jen na Slavii a pak se uvidí, co bude dál, do konce ještě pár kol zbývá a může se stát cokoliv. Když jsem po výhře na Slovance kolo před utkáním s Nymburkem řekl, že v posledních šesti zápasech můžeme pětkrát vyhrát, to jsem si něco vyslechl. A vidíte, první a těžký jsme vyhráli. Za chvíli ale může být všechno jinak, po Ostravě (poslední zápas Trutnova v základní části - pozn. autor) to sečteme a uvidíme.

Výhra nad Nymburkem byla za poslední sezony jednou z nejvýznamnějších. Užil si tým pocit takového vítězství?

Určitě ano, pro takové zápasy se to hraje. Pro hráčky to byla odměna za práci. Myslím, že i když jsme museli mít potřebnou dávku štěstí, že jsme vyhráli zaslouženě. Holky to nevzdaly ani ve chvíli, kdy prohrávaly, a pak se dokázaly soustředit na závěr. Krásný zážitek!

Vedle Nymburka jste z týmů ze špice tabulky v úvodu sezony porazily i nyní druhé KP Brno. Co se proti špici prosadit už také venku?

Máte pravdu, chtělo by to a proč nezačít na Slavii? (smích) Tam to ale bude hodně těžké.

Slavii jste na podzim na domácí palubovce porazili, znáte recept?

Pokud myslíte poučení z podzimního zápasu, tak to vůbec ne. Slavia v zimě vyměnila cizinky a realizační tým, jdeme na v podstatě úplně nového soupeře, který je navíc trochu nevyzpytatelný. Nejprve prohraje v Ostravě, a pak doma porazí Hradec.

Nějakou představu jak na ni ale určitě máte.

Podle mě se střetnou dva odlišné basketbalové styly a vyhraje ten, kdo soupeři vnutí ten svůj. Já holkám věřím, že to budeme my.

Na začátku roku jste se potýkali s poměrně velkou marodkou, jak na tom jste nyní?

Úplně ideální to ještě není, ale je to mnohem lepší. Pojedeme se všemi důležitými hráčkami i s Terezou Šípovou, která se vrací, stejně jako mladá Králová.