Trump se kvůli chování při hymně opřel do LeBrona. Ten reaguje: Asi nemáte co řešit

Trumpa rozlítilo LeBronovo chování během státní hymny před úvodním zápasem Philadelphie v nové sezoně.
Na záběrech slavný basketbalista pohybuje pažemi, jako by napodoboval střelbu nebo golfový odpal, zatímco jeho spoluhráči většinou zůstávají bez hnutí.
„LeBron James by se měl omluvit všem těm velkým americkým bojovníkům a hrdinům, kteří zemřeli za americkou vlajku a za všechno, co naše země představuje!“ pokračoval Trump v příspěvku na sociální síti.
Načež svou kritiku zopakoval i na předvolebním mítinku v Sioux City v Iowě. „A co LeBron James? Viděli jste to?“ rozčiloval se. „Během státní hymny si nacvičuje golfový švih. Říkal jsem si: Co to sakra má být? To je pořádný skandál. Nechápu to.“
LeBron James still in golf mode as he was practicing his swing during the national anthem last night of Sixers-Knicks🏌️🏾😅 (via @alexdaysports) https://t.co/CsKChSqr9L— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 21, 2026
Americký prezident zároveň žádal o veřejnou omluvu. Jedenačtyřicetiletý James ale místo ní zatím pouze suše reagoval: „Asi v kanceláři nemají co řešit.“
Svého svěřence podpořil i trenér Philadelphie Nick Nurse, jenž prezidentova slova zařadil mezi rušivé vlivy, od nichž se tým musí oprostit.
„Zapadá to do ostatního rozruchu kolem nás. Pořád opakuji totéž: jde mi hlavně o tréninky, rozbory videa a zápasy. Soustředění a nasazení hráčů jsou vynikající,“ prohlásil kouč.
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Americký sportovní portál ESPN přitom připomíná, že ani Trump se kritice za své chování při americké hymně v minulosti nevyhnul.
V roce 2020 deník Miami Herald zveřejnil video z večírku při sledování Super Bowlu, na němž prezident mával rukama, jako by dirigoval orchestr a gestikuloval směrem k dalším lidem, kteří stáli s rukou na srdci.
Není to ani poprvé, co se LeBron a Trump ocitli ve sporu. V roce 2017 například basketbalový fenomén nastoupil za Cleveland v jedné černé a jedné bílé botě. Na obou měl zlatými písmeny napsané slovo „rovnost“. Po utkání pak na adresu prezidenta prohlásil: „Tohle je krásná země a nikdy nedovolíme, aby jediný člověk určoval, jak krásní a silní jsme.“
Ve stejném roce Trumpa na sociální síti označil za „ubožáka“. Vyčítal mu také, že si neuvědomuje svou odpovědnost vůči dětem, které k americkému prezidentovi vzhlížejí a očekávají od něj vedení a povzbuzení.
O rok později se LeBron ohradil proti moderátorce televize Fox News Lauře Ingrahamové, která ho kvůli jeho veřejným postojům vyzvala, aby „mlčel a dribloval“.
„Rozhodně nebudeme mlčet a jen driblovat. Já to rozhodně neudělám,“ reagoval tehdy. „Znamenám příliš mnoho pro spoustu dětí, které mají pocit, že nemají žádné východisko, a potřebují někoho, kdo jim pomůže dostat se z jejich situace.“
Vymezil se i nyní proti Trumpovi.