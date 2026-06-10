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Trump na finále NBA? Newyorčané bučeli. Vždyť to byl jásot, nesouhlasí prezident

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  11:14
Hlasitým bučením přivítali v noci na pondělí amerického prezidenta Donalda Trumpa basketbaloví fanoušci na třetím finále basketbalové NBA v Madison Square Garden v New Yorku. Nesouhlasné pokřiky zazněly poté, co se obraz Trumpa v luxusním diváckém boxu objevil na velkých obrazovkách za zvuků národní hymny.
Americký prezident Donald Trump před finále NBA v Madison Square Garden

Americký prezident Donald Trump před finále NBA v Madison Square Garden | foto: Mark SchiefelbeinAP

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Trump finále NBA přihlížel jako vůbec první úřadující prezident. San Antonio Spurs v utkání porazili 115:111 New York Knicks.

„Myslel jsem si, že to je úžasné. Myslíte to, jak na mě namířili kamery? Myslel jsem si, že to je velmi dobré,“ řekl Trump o reakci diváků novinářům před odletem z New Yorku. „Většinou to byl jásot,“ míní republikán.

Trump se setkal s bouřlivou reakcí poté, co lidé se vstupenkami čekali celé hodiny ve frontách táhnoucích se po manhattanských chodnících v okolí Madison Square Garden kvůli přísným bezpečnostním opatřením spojeným s Trumpovou účastí. Pohyb chodců v oblasti brzdilo bludiště černých kovových zábran, uvedla agentura.

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„Kéž by tu nebyl. Není to skutečný fanoušek a jen všechno kazí. Čekali jsme na to věčnost a on to celé udělal o sobě, jako všechno ostatní,“ řekl Errol Ismail, majitel posilovny z Brooklynu, který se do arény postupně pokoušel dostat několika různými vchody.

Někteří fanoušci řekli agentuře Reuters, že prezidentovu přítomnost na zápase vítají, protože také fandí Knicks. Jiní uváděli, že si na jeden večer dávají pauzu od politiky. „V roce 1999 jsem byl v Madison Square Garden, když Knicks prohráli se Spurs v pátém zápase. Tentokrát prezidentovi nedovolím, aby mi zkazil euforii,“ prohlásil Ben Wizner, zástupce právního ředitele organizace Americké sdružení pro občanské svobody (ACLU), která podala desítky žalob proti krokům Trumpovy administrativy.

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Kvůli bezpečnostním obavám v souvislosti s Trumpovou účastí bylo zrušeno tradiční veřejné sledování finále NBA na obrazovkách před Madison Square Garden. Fanoušci místo toho mohli sportovní událost sledovat v parku Bryant Park.

Na zápas se přišel podívat také newyorský starosta Zohran Mamdani a řada celebrit, včetně herců Timothéeho Chalameta, Tiny Feyové či Bena Stillera.

Míra Trumpovy podpory mezi Američany se drží na nejnižší úrovni od začátku jeho politické kariéry, vyplývá z průzkumu společnosti Ipsos pro Reuters. Přibližně 35 procent respondentů nyní uvedlo, že Trumpův výkon v prezidentském úřadu schvaluje.

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Republikán Trump, rodák z newyorského Queensu, má komplikovaný vztah se svým někdejším domovským městem, jehož obyvatelé volí převážně demokraty. V minulosti rovněž hlasitě kritizoval údajný „aktivismus“ uvnitř NBA, když řada hráčů protestovala proti rasové nespravedlnosti v hnutí Black Lives Matter v roce 2020. Trump ligu obviňoval z toho, že se stala politickou organizací.

Spurs vítězstvím v sérii snížili na 1:2. Zažehnali vidinu kritického stavu 0:3, který ještě žádný tým v historii NBA nedokázal otočit. Další zápas se na palubovce Knicks, kteří usilují o první titul od roku 1973, uskuteční v noci na čtvrtek SELČ.

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