Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly

Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Nymburce a finále bude pokračovat i v sobotu v Pardubicích.
Na vítězství Východočechů se podílel 30 body nejlepší střelec zápasu Joe Bryant, o pět bodů méně si připsal Trey Bonham. V týmu poražených dal 19 bodů Kříž a double double za 15 bodů a 12 asistencí si připsal Ondřej Sehnal.
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Finále play offf - 4. zápas
Pardubice - Nymburk 101:100 (32:28, 52:51, 77:74)
Nejvíce bodů: Bryant 30, Bonham 25, Tůma 11 - Kříž 19, J. Bohačík, Lawrence a Sehnal po 15. Fauly: 22:20. Trestné hody: 21/18 - 22/15. Trojky: 17:7. Doskoky: 26:35. Stav série: 2:2.
Nymburk stejně jako v neděli vstoupil do zápasu skvěle a vytvořil si náskok 9:0, na což zareagoval dvěma trojkami za sebou Bonham a domácí zahájili obrat, který se jim podařil daleko dříve než v minulém duelu. Od stavu 9:14 natáhli desetibodovou šňůru, kterou dovršil už svou třetí trefou z dálky Bonham. Pardubicím se dařila střelba z perimetru a Bryant svou druhou trojkou a celkově sedmou domácího týmu zařídil už dvouciferný náskok.
Hosté se dvakrát přiblížili na rozdíl dvou bodů, ale po Bryantových čtyřech trestných hodech a čtvrté trefě z dálky Pardubice vedly 45:36. Jenže Nymburk otočil na 49:47. Jaromír Bohačík k tomu přispěl pěti a Sehnal čtyřmi body. Poločasové vedení 52:51 pro Beksu zařídil trojkou Bryant.
Po návratu ze šaten ještě proměnil Bryant šestku za technickou chybu Sehnala, ale potom otočili Bohačík, Jaquan Lawrence a Sehnal stav na 57:53. Pardubice se z pětibodové ztráty dostaly ještě jednou do vedení po trojce Jacoba Evanse a koši Kováře. V přetahované o vedení zakončili domácí třetí desetiminutovku dvěma trojkami a vedli 77:74.
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Na deset bodů natáhli sérii dvěma šestkami Jakub Tůma a dalším košem Bryant. Nymburk ale postupně stahoval ztrátu a pěti body za sebou obrátil skóre na 88:86 Kříž. Domácí ještě vrátil dvakrát do vedení Bryant. V závěru hosté ztratili náskok 98:93 a jejich těsnou porážku zařídil těžkou střelou z dálky bývalý nymburský pivot Kovář.