Třikrát ztroskotali, ve třetím prodloužení to Pardubickým vyšlo. Pochvala Lukešovi

„Skvělé pocity z toho, že jsme to zvládli, protože jsme zase vůbec nehráli dobře první tři čtvrtiny. Brno nás dostalo do úzkých, ale nevzdali jsme se a dali do toho zbytky sil,“ vyzdvihl pardubický trenér Jan Šotnar na stránkách BK KVIS.
Beksa se v brněnské hale do jisté míry postavila sportovním zákonům pravděpodobnosti. Na to, aby zúročila slibně rozjetou koncovku, totiž spotřebovala čtyři pokusy. Asi jako když v tenise zahazujete jeden mečbol za druhým, a stejně vás to nevytrestá. Pro přehled:
1. V závěru základní hrací doby Pardubičtí vedli po Bonhamově trojce 76:74, brněnský Webb však stačil srovnat.
2. První prodloužení. Po koši Bryanta na 82:82 a minuté střele domácího Edwardse měla Beksa možnost posledního útoku, jenže v něm ztroskotala, takže se šlo dál.
3. Druhé prodloužení. Šestadvacet vteřin před sirénou to bylo 96:92 pro Pardubice, Brno ale ještě dokázalo jednou šestkou Půlpána a trojkou Edwardse jejich náskok eliminovat. Hostujícího Tůmu pak výtečně zablokoval Stráněl.
4. Třetí prodloužení. Beksa popoběhla na 109:105 a teď už se Brno přiblížilo jen na bod. Po dodatečně odpískaném flagrantním faulu Keye a přesných hodech Webba přišlo o rozehrávku, protože před návratem k faulu vypršel čas...
„Vítězství jde za celým týmem, ale speciální pochvalu chci dát Adamu Lukešovi, který nás v klíčových chvílích podržel důležitými trojkami,“ uvedl kouč Šotnar.
Beksa v Brně získala šestý ligový triumf v řadě a s bilancí 12-2 nadále drží druhou pozici v tabulce. Po víkendovém basketbalovém maratonu ji už ve středu od 20.30 čeká čtvrtý duel Ligy mistrů v Málaze.