Třikrát ztroskotali, ve třetím prodloužení to Pardubickým vyšlo. Pochvala Lukešovi

Autor:
  14:45
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Pardubický Adam Lukeš tleská spoluhráčům.

Pardubický Adam Lukeš tleská spoluhráčům. | foto: Jan Russnák / Pumpa Basket Brno

Unavený pardubický basketbalista Trey Bonham po třech prodlouženích v Brně
Pardubický Isaac Davidson hledá cestu ke koši přes Milana Stráněla.
Brněnský Vojtěch Synáček se soustředí.
Pardubický střelec Trey Bonham
16 fotografií
Pokud jste sobotní utkání pardubické Beksy v Brně neviděli naživo a chcete zhlédnout opravdový basketbalový thriller, pusťte si je aspoň zpětně na webu tak od půlky čtvrté periody. Nebudete litovat. Východočeský mančaft slavil až po třetím prodloužení a 55 minutách – finální výsledek zněl 109:108 pro něj.

„Skvělé pocity z toho, že jsme to zvládli, protože jsme zase vůbec nehráli dobře první tři čtvrtiny. Brno nás dostalo do úzkých, ale nevzdali jsme se a dali do toho zbytky sil,“ vyzdvihl pardubický trenér Jan Šotnar na stránkách BK KVIS.

Beksa se v brněnské hale do jisté míry postavila sportovním zákonům pravděpodobnosti. Na to, aby zúročila slibně rozjetou koncovku, totiž spotřebovala čtyři pokusy. Asi jako když v tenise zahazujete jeden mečbol za druhým, a stejně vás to nevytrestá. Pro přehled:

1. V závěru základní hrací doby Pardubičtí vedli po Bonhamově trojce 76:74, brněnský Webb však stačil srovnat.

2. První prodloužení. Po koši Bryanta na 82:82 a minuté střele domácího Edwardse měla Beksa možnost posledního útoku, jenže v něm ztroskotala, takže se šlo dál.

3. Druhé prodloužení. Šestadvacet vteřin před sirénou to bylo 96:92 pro Pardubice, Brno ale ještě dokázalo jednou šestkou Půlpána a trojkou Edwardse jejich náskok eliminovat. Hostujícího Tůmu pak výtečně zablokoval Stráněl.

4. Třetí prodloužení. Beksa popoběhla na 109:105 a teď už se Brno přiblížilo jen na bod. Po dodatečně odpískaném flagrantním faulu Keye a přesných hodech Webba přišlo o rozehrávku, protože před návratem k faulu vypršel čas...

Unavený pardubický basketbalista Trey Bonham po třech prodlouženích v Brně
Pardubický Isaac Davidson hledá cestu ke koši přes Milana Stráněla.
Brněnský Vojtěch Synáček se soustředí.
Pardubický střelec Trey Bonham
16 fotografií

„Vítězství jde za celým týmem, ale speciální pochvalu chci dát Adamu Lukešovi, který nás v klíčových chvílích podržel důležitými trojkami,“ uvedl kouč Šotnar.

Beksa v Brně získala šestý ligový triumf v řadě a s bilancí 12-2 nadále drží druhou pozici v tabulce. Po víkendovém basketbalovém maratonu ji už ve středu od 20.30 čeká čtvrtý duel Ligy mistrů v Málaze.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. BulharskoBasketbal - 3. kolo - 17. 11. 2026:Česko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
17. 11. 17:15
  • 1.50
  • 14.10
  • 2.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Šlo to dobře. Vonnová se ozvala po deváté operaci. Ukázala, co jí lékaři vytáhli z nohy

Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová se letos na US Open objevila hned několikrát....

Lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou další náročný zákrok. Americká hvězda, která se od únorového pádu na olympijských hrách potýká s vážným zraněním levé nohy, podstoupila již devátou operaci....

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Čeští fotbalisté zakončili vystoupení v elitní divizi Ligy národů svou šestou porážkou. V Osijeku s domácím Chorvatskem po velmi nevýrazném výkonu prohráli 1:2....

Turnaj mistrů 2026 v tenise: Program, výsledky a účastníci

Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále turnaje v Tokiu.

Turnaj mistrů je zakončení mužské tenisové sezony pro nejlepší hráče, koná se od 15. do 22. listopadu 2026 v italském Turíně. České naděje sice nestartují, i tak se ale bude na co dívat – sledujte...

16. listopadu 2026  15:35

Mizerný výkon, kritizují čtenáři po Chorvatsku. Obstáli jen Hložek s Kinským

Český útočník Adam Hložek střílí gól Chorvatsku.

Zápas o třetí místo nezvládli a na závěr skupinové fáze Ligy národů nepřesvědčili. I proto si čeští fotbalisté za porážku v Chorvatsku 1:2 v tradičním známkování iDNES.cz vysloužili podprůměrné skóre...

16. listopadu 2026  15:17

Dostálovo tápání. Čísla má tristní, zůstal i na tribuně: Musím se na tým víc napojit

Lukáš Dostál se snaží vyznat ve skrumáži před brankou.

Přesně takový zápas by nutně potřeboval. Jediný inkasovaný gól, jasný výsledek 6:1, vítaná podpora sebevědomí. Lukáš Dostál ale pohodlné vítězství hokejistů Anaheimu nad Calgary sledoval jen ze...

16. listopadu 2026  14:56

Wenger v čele FIFA nestane, Evropa dál hledá Infantinova vyzyvatele

Šéf globálního rozvoje fotbalu FIFA Arsene Wenger přichází na státní večeři...

Bývalý trenér Arséne Wenger podle britských médií odmítl kandidovat na post prezidenta mezinárodní federace FIFA. Evropská fotbalová unie UEFA chce do středeční uzávěrky přihlášek najít jiného...

16. listopadu 2026  14:51

Třikrát ztroskotali, ve třetím prodloužení to Pardubickým vyšlo. Pochvala Lukešovi

Pardubický Adam Lukeš tleská spoluhráčům.

Pokud jste sobotní utkání pardubické Beksy v Brně neviděli naživo a chcete zhlédnout opravdový basketbalový thriller, pusťte si je aspoň zpětně na webu tak od půlky čtvrté periody. Nebudete litovat....

16. listopadu 2026  14:45

Liberec – Kolín n. R. v TV: Kde sledovat osmifinále Ligy mistrů živě

Liberecký útočník Filip Sandberg se raduje ze vstřeleného gólu proti Litvínovu...

Hokejisté Liberce přivítají v odvetě osmifinále Ligy mistrů německý Kolín nad Rýnem. Bílí Tygři budou na domácím ledě dohánět dvougólové manko z úvodního utkání, které prohráli 2:4. Podaří se jim...

16. listopadu 2026  14:43

POHLED: Jen tak dál, Lindo. Ale pozor, s terčem na zádech bojovala i Kvitová

Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Od pondělí Linda Nosková odpočítává pouhých 47 dní, než vstoupí do tenisové sezony 2027. Co během nich stihne? Třeba oslavu úterních 22. narozenin. Také dlouho vyhlíženou dovolenou. Ale už brzy bude...

16. listopadu 2026  14:30

Před odvetou Ligy mistrů vyhlíží liberečtí hokejisté vítěznou šňůru

Liberečtí hráči se radují z gólu proti Litvínovu v 19. kole hokejové extraligy.

Po dvou soutěžních porážkách hokejisté Liberce zase zabrali. Bílí Tygři v utkání 19. kola extraligy v neděli doma sestřelili Litvínov jednoznačně 5:1 a v tabulce se posunuli na osmé místo.

16. listopadu 2026  13:59

Cílem olomouckého béčka zůstává postup, ve třetí lize je zatím třetí

Olomoucký Vít Beneš v zápase proti Jablonci

Rezerva olomoucké Sigmy má za sebou podzimní část fotbalové MSFL. Po nepovedeném září, kdy tým kouče Tomáše Palinka vyhrál jen jeden zápas, se herně i výsledkově zlepšil a přiblížil se čelu tabulky....

16. listopadu 2026  13:48

Chtěl nás porazit celý svět, smál se kouč Španělska. Hráči nemusí být smutní

Španělský trenér Luis de la Fuente během utkání s Anglií.

Už se pomalu mohlo zdát, že se to nepovede nikomu. Španělští fotbalisté, úřadující mistři světa i Evropy, neprohráli rekordních 43 zápasů, více než dva a půl roku. Až do nedělního večera, kdy je na...

16. listopadu 2026  13:42

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Německo vítá zákaz pro ruské hokejisty, mluví o solidaritě: Ale co bude s naším MS?

Momentka z utkání Německo vs. Rusko na MS 2017,

Německý hokejový svaz uvítal stanovisko kanadské vlády, která zakázala ruským juniorům účast na prosincovém šampionátu mladíků do 20 let. A chválí solidaritu zemí, které se postavily proti návratu...

16. listopadu 2026  13:42

Co bookmakeři nečekali: Debakl Portugalska, triumf Andrejevové, šok v NBA

Překvapivé výsledky sportovního víkendu? Zaujala porážka fotbalistů...

Portugalští fotbalisté utrpěli v Lize národů debakl s Dánskem, tenistka Mirra Andrejevová ovládla Turnaj mistryň bez ztráty setu a basketbalisté Chicaga zaskočili v NBA favorizovanou Minnesotu. Proč...

16. listopadu 2026  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×