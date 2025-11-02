Tři čtvrtiny sázel body, čtvrtou odpočíval. Durant řídil výhru Houstonu nad Bostonem

  9:36
Necelá půlhodina stačila Kevinu Durantovi, aby 26 body získal pro Houston Rockets dostatečný náskok a závěr vítězného duelu NBA proti Bostonu už mohl sledovat jen ze střídačky. Hostující basketbalisté nad Celtics vyhráli 128:101.
Kevin Durant (Houston) se prosmýká kolem Paytona Pritcharda (Boston).

Kevin Durant (Houston) se prosmýká kolem Paytona Pritcharda (Boston). | foto: Reuters

Francouzský pivot Alex Sarr (Washington) smečuje.
Quenton Jackson (Indiana) zakončuje přes Stephena Curryho (Golden State).
Draymond Green (Golden State) si chrání míč před Aaronem Nesmithem (Indiana).
NBA zavítala do Mexico City.
Durant měl po první části 12 bodů, v poločase 20 a po třech čtvrtinách, kdy Houston vedl o 25 bodů, už odpočíval. Rockets v hale TD Garden dosáhli na třetí výhru v sezoně. S 16 body, 10 doskoky a devíti asistencemi mu sekundoval turecký pivot Alperen Sengün.

V Mexico City dlouho mířil za vítězstvím Dallas. Nad Detroitem ještě po třetí čtvrtině vedl o šest bodů, ale závěrečný úsek prohrál 17:35 a zápas 110:122.

Dwight Powell (Dallas) jen přihlíží, jak rozjetý Jalen Duren (Detroit) smečuje.

Velký obrat řídil Jalen Duren s 33 body a 10 doskoky či Cade Cunningham s 21 body nebo 18 asistencemi. V dresu Dallasu si poslední jednička draftu Cooper Flagg vylepšil 16 body osobní rekord, byť ze hry trefil jen tři ze 14 střel. Všech osm trestných hodů však proměnil.

První výhru v sezoně získala Indiana, jež po pěti porážkách doma zdolala Golden State 114:109. Bez dlouhodobě zraněného Tyrese Haliburtona k ní loňského finalistu dovedl Aaron Nesmith s 31 body, Pascal Siakam jich přidal 27. Warriors nepomohlo 24 bodů Stephena Curryho.

Výsledky NBA

Indiana - Golden State 114:109
Washington - Orlando 94:125
Boston - Houston 101:128
Detroit - Dallas 122:110
Milwaukee - Sacramento 133:135
Charlotte - Minnesota 105:122

Tři čtvrtiny sázel body, čtvrtou odpočíval. Durant řídil výhru Houstonu nad Bostonem

