Tři čtvrtiny sázel body, čtvrtou odpočíval. Durant řídil výhru Houstonu nad Bostonem

Durant měl po první části 12 bodů, v poločase 20 a po třech čtvrtinách, kdy Houston vedl o 25 bodů, už odpočíval. Rockets v hale TD Garden dosáhli na třetí výhru v sezoně. S 16 body, 10 doskoky a devíti asistencemi mu sekundoval turecký pivot Alperen Sengün.
V Mexico City dlouho mířil za vítězstvím Dallas. Nad Detroitem ještě po třetí čtvrtině vedl o šest bodů, ale závěrečný úsek prohrál 17:35 a zápas 110:122.
Velký obrat řídil Jalen Duren s 33 body a 10 doskoky či Cade Cunningham s 21 body nebo 18 asistencemi. V dresu Dallasu si poslední jednička draftu Cooper Flagg vylepšil 16 body osobní rekord, byť ze hry trefil jen tři ze 14 střel. Všech osm trestných hodů však proměnil.
První výhru v sezoně získala Indiana, jež po pěti porážkách doma zdolala Golden State 114:109. Bez dlouhodobě zraněného Tyrese Haliburtona k ní loňského finalistu dovedl Aaron Nesmith s 31 body, Pascal Siakam jich přidal 27. Warriors nepomohlo 24 bodů Stephena Curryho.
Výsledky NBA
Indiana - Golden State 114:109