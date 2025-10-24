„Řekl bych, že jsme si s každým dalším zápasem blíž a blíž. Víme, kde má kdokoli z nás své silné stránky,“ stáčel Bonham v rozhovoru pro klubový web BK KVIS pozornost od své osoby k celému mužstvu.
„A hlavně, všechno vychází z obrany. Když jsme poctiví v obraně, vede to ke spoustě rychlých protiútoků a ke snadným bodům. Snažíme se o dobrý přechod do útoku, abychom měli co nejjednodušší nájezdy nebo pozice pro otevřené střely,“ líčil 23letý mozek týmu.
Buď jak buď, po šesti odehraných zápasech se Bonham pyšní průměry 19,3 bodu (za dva body úspěšnost 68,1 procenta, za tři 33,3 procenta, šestky 94,1 procenta), 6,3 asistence a 5 doskoků na utkání při excelentní užitečnosti 24,5. Před týdnem proti děčínským Válečníkům, jež Beksa rozdrtila 125:77, si Bonham připsal svůj první letošní double double za 17 bodů a 12 asistencí.
Základem vítězství nad Děčínem byla hned první desetiminutovka, kterou Pardubice ovládly opravdu zřídka vídaným skóre 39:8.
„Myslím, že to byla jedna z nejlepších prvních čtvrtin, jaké jsem zatím za svou kariéru odehrál. Vždyť jsme po ní měli našlápnuto na 160 bodů v zápase! “ upozornil Bonham. „Měli jsme pocit, že v útoku snad ani nemůžeme minout, a v obraně jsme udrželi soupeře na osmi bodech, což je úžasné. Víc si snad ani nemůžete přát... Vyběhli jsme na hřiště s jasným plánem a splnili jsme ho na jedničku. Asi můžeme říct, že jsme odehráli téměř perfektní čtvrtinu,“ rozplýval se.
Přestože Válečníky označil za protivníky, kteří se nikdy nevzdávají, tentokrát se nezmohli na sebemenší odpor. Beksa nepolevila, do poločasu jim do koše dohromady nasypala brutálních 71 bodů. A Bonham a spol. si tak mohli náležitě vychutnávat atmosféru na Dašické.
„Byla to zábava. Viděl jsem, jak fanoušci dělají mexickou vlnu - úžasné. Náš fanklub odvádí při každém utkání skvělou práci, daří se mu do povzbuzování zapojit celou halu,“ ocenil Bonham.