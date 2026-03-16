Bonham pokračuje v Pardubicích. Ale má podmínku: účast v evropských pohárech

Daleko důležitější je tak možná jiná víkendová zpráva: i v příští sezoně bude pardubický dres oblékat americký rozehrávač Trey Bonham, Východočeši si tak po Joeym Bryantovi a Adamovi Lukešovi pojistili dalšího klíčového muže soupisky, který stojí za letošní jízdou Beksy.
„Pro klub je to mimořádně důležitá zpráva. Trey přišel do Evropy jako nováček přímo z amerického univerzitního systému NCAA a během velmi krátké doby ukázal, že jeho potenciál výrazně přesahuje rámec naší ligy,“ skládal na klubovém webu Bonhamovi poklonu pardubický kouč Jan Šotnar.
|
Čtyřiadvacetiletý Američan v letošní sezoně zatím za Pardubice odehrál 29 zápasů s průměrem 15,6 bodu na jedno utkání a užitečností 17,3. „V našich podmínkách není obvyklé, aby hráč takového kalibru pokračoval v jednom klubu i druhým rokem,“ pokračoval Šotnar.
Nebylo to ovšem jen tak. Bonham si nechal do smlouvy ukotvit klauzuli, že Beksa bude v příští sezoně hrát minimálně kvalifikaci některé z evropských soutěží.
„Mám velkou motivaci pokračovat v práci s tímhle týmem a v budoucnu posunout klub zase o kus dál. Od chvíle, kdy jsem do Beksy přišel, se tu cítím opravdu výborně. Věci jdou správným směrem,“ pochvaloval si Bonham.
Ve zmíněném duelu s Děčínem se Pardubicím ihned po podpisu odvděčil coby nejproduktivnější hráč zápasu, když nasázel 23 bodů. Dotáhl tak Beksu již ke čtvrtému vítězství nad Severočechy v letošní sezoně. „Hrajeme basketbal na velmi vysoké úrovni a vytváříme prostředí, ve kterém se hráči mohou rozvíjet,“ líčil Bonham.
Příště s Pardubicemi naskočí 21. března od 18 hodin v Brně. Do konce skupiny A1 zbývá odehrát včetně tohoto šest utkání. Pak bude následovat čtvrtfinále play off, které by Beksa měla začínat doma.