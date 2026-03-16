Bonham pokračuje v Pardubicích. Ale má podmínku: účast v evropských pohárech

  13:10
Nad dalším vítězstvím pardubických basketbalistů ve skupině A1, když v sobotu porazili Děčín na jeho palubovce 90:76, už se snad ani nikdo nepozastavuje. Beksa dál v klidu drží druhé místo v tabulce a pomalu se může začít chystat na blížící se čtvrtfinále play off.
Trey Bonham z Pardubic slaví trefu.

foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Pardubický rozehrávač Jakub Tůma (vpravo) spolu s Treyem Bonhamem brání...
Robert Bonham střílí v utkání s Opavou.
Petr Křivánek z Brna útočí na pardubické palubovce, hlídá ho Robert Bonham.
Trey Bonham z Pardubic drží míč, napadá ho Tomáš Pomikálek z Děčína.
12 fotografií

Daleko důležitější je tak možná jiná víkendová zpráva: i v příští sezoně bude pardubický dres oblékat americký rozehrávač Trey Bonham, Východočeši si tak po Joeym Bryantovi a Adamovi Lukešovi pojistili dalšího klíčového muže soupisky, který stojí za letošní jízdou Beksy.

„Pro klub je to mimořádně důležitá zpráva. Trey přišel do Evropy jako nováček přímo z amerického univerzitního systému NCAA a během velmi krátké doby ukázal, že jeho potenciál výrazně přesahuje rámec naší ligy,“ skládal na klubovém webu Bonhamovi poklonu pardubický kouč Jan Šotnar.

Čtyřiadvacetiletý Američan v letošní sezoně zatím za Pardubice odehrál 29 zápasů s průměrem 15,6 bodu na jedno utkání a užitečností 17,3. „V našich podmínkách není obvyklé, aby hráč takového kalibru pokračoval v jednom klubu i druhým rokem,“ pokračoval Šotnar.

Nebylo to ovšem jen tak. Bonham si nechal do smlouvy ukotvit klauzuli, že Beksa bude v příští sezoně hrát minimálně kvalifikaci některé z evropských soutěží.

„Mám velkou motivaci pokračovat v práci s tímhle týmem a v budoucnu posunout klub zase o kus dál. Od chvíle, kdy jsem do Beksy přišel, se tu cítím opravdu výborně. Věci jdou správným směrem,“ pochvaloval si Bonham.

Ve zmíněném duelu s Děčínem se Pardubicím ihned po podpisu odvděčil coby nejproduktivnější hráč zápasu, když nasázel 23 bodů. Dotáhl tak Beksu již ke čtvrtému vítězství nad Severočechy v letošní sezoně. „Hrajeme basketbal na velmi vysoké úrovni a vytváříme prostředí, ve kterém se hráči mohou rozvíjet,“ líčil Bonham.

Robert Bonham z Pardubic během utkání s Děčínem.

Příště s Pardubicemi naskočí 21. března od 18 hodin v Brně. Do konce skupiny A1 zbývá odehrát včetně tohoto šest utkání. Pak bude následovat čtvrtfinále play off, které by Beksa měla začínat doma.

Tipsport - partner programu
Belgie vs. ČeskoBasketbal - Utkání skupiny A - 17. 3. 2026:Belgie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
17. 3. 09:30
  • 1.25
  • 15.70
  • 4.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Bonham pokračuje v Pardubicích. Ale má podmínku: účast v evropských pohárech

Trey Bonham z Pardubic slaví trefu.

Nad dalším vítězstvím pardubických basketbalistů ve skupině A1, když v sobotu porazili Děčín na jeho palubovce 90:76, už se snad ani nikdo nepozastavuje. Beksa dál v klidu drží druhé místo v tabulce...

16. března 2026  13:10

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

