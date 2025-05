„Přijeli jsme odčinit domácí prohru, rozhodla naše soustředěnost a bojovnost. Bylo vidět, že jsme chtěli víc než Děčín,“ pochvaloval si brněnský trenér Martin Vaněk.

Domácí pivot Jan Štěrba souhlasil: „Brno bylo agresivnější, mělo daleko víc útočných doskoků a z druhých šancí těžilo.“

Domácí nástup žhavil děčínské publikum, Válečníci i bez stále zraněného tahouna Ogundirana brzy vedli o osm bodů, ale Brno se nepoložilo. Postupně z manka ukusovalo. A ve druhé čtvrtině, když Děčínu na chvilku odešla střelba, díky šňůře deseti bodů skóre překlopilo.

Ovšem pak ze hřiště po průniku pod koš a pádu odkulhal kapitán hostů Půlpán a karta se obrátila. Vyrovnaný první poločas domácí završili s menším náskokem, Brno doplatilo na horší zakončení, síťkou prohnalo jen 34 procent pokusů z pole.

Jaden Edwards zakončuje, brání ho Jordan Brown. Kouč Brna Martin Vaněk.

Půlpán se po přestávce vrátil, hosté začali úsekem 8:0 a drama pokračovalo. Gentlemanské mantinely zápas na chvíli opustil, když domácí Macháč faulem rozkýval Kejvala a poslal ho k zemi a mstitel Frey potom vzteky strčil do Macháče; i on se skácel na palubovku. Soupeři se poštěkali, hráč Děčína vyfasoval nesportovní faul, Američan diskvalifikační a publikum ho vybučelo.

Zdálo se, že jeho atak bude medvědí službou, protože vyhecovaní Válečníci šesti body otočili na 56:55. Jenže když s klaksonem trefil dvojku Kejval, přičemž po vhazování zbývalo 0,5 sekundy, Brno zase přehouplo vedení na svojí stranu.

„Vypadalo to, že po potyčce jsme se do hry vrátili, ale pak jsme udělali elementární chybu. Nechali jsme je vstřelit koš v poslední sekundě, dali jsme jim čuchnout,“ mrzelo Štěrbu.

Vaňka těšilo, že se Brno dokázalo otřepat. „Nemyslím, že nás zákrok Freye vykolejil, to spíš Macháčův tvrdý faul nám vzal momentum. Na chvilku jsme se zastavili, ale zůstali jsme mentálně silní, což bylo klíčové,“ znovu vyzdvihl trenér Vaněk. „Faul Freye jsem přes hráče neviděl, kouknu se na video a budu s ním o tom mluvit.“

Brněnští basketbalisté slaví triumf.

V závěrečné čtvrtině Kroutil všechno vynuloval, trojkou dorovnal na 71:71. Klíčový úder zasadilo Brno, Brown proměnil minut před klaksonem jednu šestku, Bálint 20 sekund před koncem zapsal dvojku a festival trestných hodů už vítěze nezměnil.

Čtvrtý zápas rozvibruje halu Armexu, která byla opět vyprodaná dvanácti stovkami diváků, ve středu od sedmi večer. „Každé utkání je jiné, po přestřelkách teď padlo docela málo bodů. Do středečního střetnutí můžeme jít s větším klidem a naopak Děčín bude pod velkým tlakem, protože jet za stavu 1:3 do Brna by pro ně nebylo šťastné,“ míní Vaněk.