Jediná Češka v NBA. Tak trochu. Snažím se myslet pokrokově, líčí Boucková

Jenny Boucková coby asistentka trenéra Indiana Pacers v NBA. | foto: Profimedia.cz

Šimon Tittel
Proráží cestu ženám v mužském sportu. A zatraceně úspěšně. Seznamte se, Jenny Boucek. Tedy... Boucková? Nebo snad Boučková? „My říkáme ‚bůsek’, ale vím, co vy s těmi příjmeními děláte,“ usmívá se asistentka trenéra Indiana Pacers v basketbalové NBA, jež má české kořeny.

Od tuzemské basketbalové federace obdrží cenu Fatherland Order of Excellence a třeba se příští rok konečně podívá do míst, odkud pocházeli její předci. „Jo, bylo by to poprvé. Zatím toho o Česku moc nevím,“ přiznává 51letá rodačka z Nashvillu. „Ale když nebude naše sezona moc dlouhá, tak přijedu.“

Poslední ročník ovšem Pacers natáhli do maximální možné délky, senzačně prolétli až do finále NBA, jenže v rozhodujícím sedmém zápase proti Oklahoma City Thunder se zranil tahoun Tyrese Haliburton, což Bouckovou i zbytek týmu zlomilo. Kdyby před lety udělala rozdílné rozhodnutí, možná by místo koučování právě ona hvězdného rozehrávače léčila. „Máme v rodině samé doktory,“ říká v rozhovoru.

Absolutně bych neměla problém přijít do Česka koučovat nějaký špičkový mužský tým.

Jenny Bouckováasistentka trenéra Indiana Pacers

