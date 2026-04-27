Nejlepší trenér ligy pokračuje v Pardubicích. Šotnar prodloužil o tři roky

Beksa to oznámila na Instagramu.
„Prodloužení spolupráce s Janem Šotnarem pro nás bylo jednoznačnou prioritou. Vnímáme ho jako klíčovou osobnost - nejen na lavičce, ale i jako lídra realizačního týmu a hybatele rozvoje celého sportovního úseku,“ uvedl v prohlášení generální manažer Martin Marek.
Šotnar přišel do Pardubic v roce 2024 z týmu vicemistrovského Ústí nad Labem a první sezona se mužstvu i vinou řady zranění nevydařila. Aktuální ročník už vyšel výrazně lépe a Pardubice půjdou do play off z pozice druhého týmu po dlouhodobé části.
„Jsem velmi rád, že mohu v Pardubicích pokračovat i v dalších třech letech,“ řekl Šotnar, čerstvý majitel ocenění Trenér sezony NBL. „V Pardubicích vidím velký potenciál, a to především díky lidem, kteří v klubu působí, i díky postupně se rozvíjející infrastruktuře, která může být pevným základem pro další růst,“ dodal.
V play off se Pardubice utkají s Pískem. První zápas čtvrtfinálové série je na programu ve čtvrtek.