Po osmi letech dovedl Knicks do play off. Trenérem roku v NBA je Thibodeau

Trenérem roku v NBA byl vyhlášen Tom Thibodeau, jenž obsadil s New York Knicks čtvrté místo v tabulce Východní konference a dovedl slavný basketbalový klub poprvé od roku 2013 do play off. V něm však jeho svěřenci vypadli v prvním kole po pěti zápasech s Atlantou.