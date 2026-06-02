Zemřel Rick Adelman, kouč s nebývalým důvtipem. V NBA slavil 1042 výher

Příčina smrti trenéra, který během kariéry vedl týmy Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets a naposledy Minnesota Timberwolves, nebyla zveřejněna.
Adelmanovi patří mezi trenéry s 1042 vítěznými zápasy v NBA desáté místo v historické tabulce, celkem jich jako kouč absolvoval 1791. Pouze čtyři kolegové - Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan a George Karl - jich měli na kontě víc a zároveň měli vyšší procento výher.
V elitní soutěži působil Adelman od roku 1983, kdy nastoupil jako asistent v Portlandu, kariéru ukončil po sezoně 2013/14. S Trail Blazers postoupil v letech 1990 a 1992 do finále NBA, ale k titulu jeho tým nepustili nejprve Detroit Pistons a potom Chicago Bulls s hvězdným Michaelem Jordanem.
„Na Ricka Adelmana se bude vzpomínat nejen jako na trenéra a hráče, ale také jako na mentora pro kohokoliv v basketbalové komunitě,“ uvedla v prohlášení trenérská asociace.
„Rick byl jednou z nejvlivnějších osobností v historii klubu. Jeho basketbalový důvtip přispěl k budování několika epoch Trail Blazers, vysloužil si respekt a obdiv basketbalové komunity,“ konstatovali představitelé Portlandu.
Adelman, který jako hráč strávil v lize sedm sezon, byl v roce 2021 uveden do Naismithovy Síně slávy. Jeho syn David je v současnosti trenérem Denveru.