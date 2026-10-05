„Emoce byly, nechci je zlehčovat, ale nestalo se nic, co by bylo přes nějaký rámec, přes čáru. Prostě kluci si na sebe něco řekli,“ prohlásil ústecký šéf.
Sluneta nedělní zápas 5. kola ovládla 83:68, v závěru to na palubovce vřelo. Brněnský trenér Jan Pavlík si stěžoval: „Rozhodla individuální kvalita domácích hráčů. Nejsem si jistý, zda je toto cesta, kterou by se měl český basketbal ubírat. Zvláště po situaci ze samotného závěru, kdy pivot soupeře, jehož otec hrál NBA, předváděl nevhodná gesta vůči našim mladým hráčům sbírajícím své první minuty.“
|
Ústeckou výhru zařídil sedmadvaceti body McGhee. Dohrávku zvládl také Děčín
Myslel tím nepřehlédnutého, 211 cm vysokého pivota Chayce Polynice s melírem ve vlasech. I brněnští hráči si podle svědectví z haly řekli své, štěkaly oba tábory.
Když chyběly necelé dvě sekundy do konce, v přerušené hře ústečtí Jaborri McGhee a Niels Lane provokativně tleskali před hloučkem hostů a naštvaný Reimer je v duchu fair play odháněl. Lanea však při tom plácl po rameni, aby šel pryč. Američan na něj po jeho výchovném „flákanci“ vystartoval, ale jeho krajan McGhee jej odtlačil.
Kouč s Lanem si všechno ještě na palubovce vysvětlili.
„Trenér si to s hráčem vyřešil, stojím za ním stoprocentně. Náš kouč není emoční člověk, udělal to, jak měl. Jen ho postrčil, ať nemluví na soupeře. My americké kluky ještě pořád neznáme a nevíme, jak v takových situacích zareagují. Budeme si to analyzovat, ale není to nic horkého,“ považuje Hrubý příhodu za bouři ve sklenici vody. „S trenérem si to rozebereme a hráče upozorníme, že takhle ne. Nicméně si vážně nemyslím, že šlo o něco strašného.“
Podle Hrubého incident neovlivní náladu a chemii v kabině, která je po čtyřech výhrách v řadě dobrá. „Bavil jsem se s trenérem po zápase, jestli to má podchycené. On řekl, že ano, a tím to pro mě končí, protože má moji plnou důvěru.“
Generální manažer Slunety se však vymezil vůči slovům brněnského trenéra ohledně zahraničích akvizic. „Rozhodně bych nenarážel na to, že jde o cestu, kterou se český basket nemá ubírat. Samo Brno má zraněného cizince a dalšího na cestě, tohle byl alibismus. Honza Pavlík malinko zapomněl, proč Brno v posledních letech dělalo dobré výsledky – protože mělo kvalitní zahraniční hráče,“ připomněl Hrubý; šušká se, že Brno by mohl posílit exústecký a exděčínský Jaden Edwards.
„S Honzou Pavlíkem se známe hodně dobře, po zápase jsme si to vyříkali. Musíme koukat po cizincích, protože čeští hráči nejsou. A řešení je spíš na úrovni České basketbalové federace.“
Každopádně pětice Američanů letos ústeckou hru proměnila. Sám McGhee, s 27 body nejlepší střelec zápasu a s průměrem 22,8 bodu i top zakončovatel ligy, živelný styl popsal: „Spousta lidí si o nás možná myslí, že hrajeme streetball, my ale zkrátka jen hrajeme velmi rychle. Někdy to sice může působit neobvykle, ale jakmile se zápas rozběhne a my chytíme náš správný rytmus, všechno nám zafunguje, jak má. Společně tvoříme opravdu dobrý tým.“
|
Zatím nehrajeme s dostatečným úsilím. Opavské basketbalisty srážejí výkyvy
Zatím spíš individuální, tedy zámořský typ basketbalu vnímá i Hrubý. „Je to jiné než dříve. Trenér měl nějaké požadavky na složení týmu, já ho podpořil. Mužstvo má obrovský potenciál. Američané jsou mladí, atletičtí, chtějí bránit, akorát je to jiný styl basketbalu – a já myslím, že velice líbivý,“ zamlouvá se funkcionáři. „Pokud to lidsky a týmově ukoučujeme, což je na trenérovi, mohlo by to být velice dobré. Sezona bude ale dlouhá, ještě se může stát tisíc věcí. Nezveličoval bych to, ale k dnešnímu dni se náš basket líbí a lidi přitáhne.“
V neděli jich dorazilo 1 015, v návštěvnosti patří Sluneta do špičky. „Středy máme slabší, neděle jsou v pohodě. Jestli ale přijde někde 100 lidí na zápas,“ narážel třeba na tristní pohled na tribuny Slavie či Hradce Králové, „měli bychom se všichni zamyslet a udělat maximum, aby se to nedělo. Říkám to dlouhodobě a ukazuje se, že mám pravdu. Jsem rád, že my patříme ke klubům, které mají stabilní návštěvnost. Ale na středách musíme fakt zamakat.“