Kouči Bartoňovi se díky angažmá v Gironě splní basketbalový sen

Do té doby ale chce ještě uspět na zářijovém mistrovství Evropy, kde Češi hostí v Praze jednu ze základních skupin. V minulém týdnu už začal společně s Ginzburgem svůj tým připravovat na prvním z reprezentačních kempů v Mariánských Lázních.

„Po posledním reprezentačním oknu jsem dostal zprávu, že Aíto půjde asi do Girony, tak jsem mu hned psal. Volal mi hned zpět, že jsem v jeho hledáčku, a za dva dny se ozval znovu, jestli mám zájem. Pro mě je to bomba. Když jsem začínal před šesti lety s trenéřinou, tohle pro mě byla práce snů. Navíc ještě v ACB Lize,“ uvedl Bartoň na setkání s novináři.

Návrat do Španělska

Girona patří k nováčkům španělské nejvyšší soutěže. Jejím majitelem je bývalý šampion NBA a dvojnásobný mistr světa Marc Gasol. Bývalý španělský reprezentant s vedením soutěže také jedná, zda by mohl působit v roli hrajícího majitele. V týmu povede Bartoň také krajana Ondřeje Hanzlíka.



„Myslím, že naší ambicí je udržet se a postupně se během sezony zlepšovat. Máme slušný kádr, ale zase bych si nevyskakoval, že budeme mít play off. Pokud se ale zadaří, máme dost kousků na to, abychom měli dobrou sezonu,“ prohlásil Bartoň.

Dvaačtyřicetiletý rodák z České Lípy patří ve Španělsku ke známým jménům. Před dvanácti lety vyhrál s Barcelonou Evropskou ligu, působil také v Badaloně, Fuenlabradě nebo Valencii. Hráčskou kariéru ukončil v roce 2016 v barcelonském B-týmu. „Pikantní to bude proti hodně týmům. Aíto trénuje ve Španělsku snad padesát sezon,“ řekl s úsměvem Bartoň.

V duelech s Barcelonou vyzve Bartoň krajany Satoranského s Veselým. „V tomhle to bude hodně zajímavé. Navíc je tam i David Jelínek, který bude působit v Murcii. Žádné hecovačky ale ještě neproběhly. To přijde až po Eurobasketu,“ podotkl bývalý trenér mládežnického týmu Next generation, který funguje pod hlavičkou brněnského ligového klubu.

Bývalý hráč Říma, Boloni, Braunschweigu nebo Nymburka bude přes léto plnit také roli asistenta národního týmu po Petru Czudkovi. Reprezentaci čekají v srpnu dva přípravné turnaje, poté dva kvalifikační duely o MS 2023 a v září mistrovství Evropy. Výběr kouče Ginzburga se sešel v nejsilnějším složení.

„Upřímně bych se divil, kdyby byly na domácí Eurobasket nějaké omluvenky. Tahle parta spolu táhne hodně dlouho a je úspěšná. Jen doufám, že tento měsíc nějak přežijeme a vstoupíme do šampionátu zdraví a plní elánu,“ uvedl Bartoň, který si post reprezentačního asistenta vyzkoušel už během července v kvalifikaci MS proti Bosně a Hercegovině a Litvě.

Češi oba zápasy vyhráli a Bartoňovi se líbila hlavně hra v obraně. „Myslím, že tam jsme udělali velký krok dopředu a stále se můžeme ještě zlepšovat. Když nám to nebude padat, máme se o co opřít, a to ještě nehrál Honza Veselý, který je jeden z nejlepších obránců v Eurolize. V útoku jsou už kluci sehraní automaticky tak dobře, že i defenzivní tým, jakým je Litva, proti nim tápal,“ dodal Bartoň.