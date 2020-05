Zemřel legendární kouč ligy NCAA a člen basketbalové Síně slávy Sutton

Zvětšit fotografii Rok 2018 - bývalý basketbalový trenér Eddie Sutton sleduje zápas. | foto: AP

dnes 11:59

Sedm týdnů po přijetí do Naismithovy basketbalové Síně slávy zemřel legendární kouč univerzitních týmů Eddie Sutton. Během kariéry hlavního trenéra, která trvala 36 let, vybojoval více než osm stovek vítězství. Na závěrečný prestižní turnaj ligy NCAA dovedl jako první čtyři různé školy. Dožil se 84 let.

Sutton absolvoval Final Four univerzitní ligy NCAA třikrát: s Arkansasem v roce 1978 a s Oklahomou v letech 1995 a 2004. O čtyři roky později trenérskou kariéru ukončil. Zemřel v sobotu obklopen rodinou ve městě Tulsa v Oklahomě. In memoriam bude do Síně slávy ve Springfieldu uveden s dalšími osmi osobnostmi včetně tragicky zesnulé legendy Kobeho Bryanta či jiných špílmachrů Tima Duncana a Kevina Garnetta na konci srpna.