Český výběr ve složení Adam Šimonek, Tomáš Nevěčný, Ivan Nestával a Filip Pospíšil vyhrál ve skupině jen jeden zápas, a tak musel bojovat o osmifinále. V něm ale narazil na loňské mistry světa z Kanady, a tak poté hrál pouze o umístění.
V těchto duelech postupně prohrál s Brazílií a následně porazil Saúdskou Arábii a domácí Egypt. Na svém premiérovém světovém šampionátu tak vybojoval třináctou příčku. „Kluci do toho dali všechno,“ těšilo Plisku.
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Zkušenosti nastřádány. Teď basketbalisté na vozíku velí: Víc profesionalizace!
Takže jste spokojený?
Hranice mezi devátým a třeba patnáctým místem je dost tenká. Ve skupině jsme prohráli se Slovinskem až v prodloužení o jediný koš. A oni pak po prodloužení vyhráli další dva zápasy a skončili před námi. Takže se to láme opravdu o bodíky a třeba jeden nedaný koš.
Je to způsobené právě formátem tři na tři?
Určitě. Tím, že je formát tři na tři strašně rychlý, každá chybička se trestá. Když nedáte koš ve vyložené šanci, není čas na nápravu jak v pětkovém basketbalu, kde padá devadesát bodů a hraje se to čtyřicet minut. Tady se hraje pouze deset a každá chyba se trestá.
S organizací turnaje jste spokojený?
Bydleli jsme v jiném hotelu než osmdesát procent ostatních týmů, kteří bydleli přímo tady na hale. Takže po každém zápase si mohli odejít na pokoj, natáhnout se, odpočinout si, kdežto my jsme byli od desíti na hale a odjížděli jsme z ní v jedenáct večer, protože jsme hráli dva večerní zápasy. Naštěstí transport byl docela v pohodě. Není to úplně jako v Evropě, ale nemůžeme si stěžovat.
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Známkování handicapu, fígle a dotyk kola místo kroků. Co obnáší basket na vozíku?
Podepsalo se to na výkonech?
Bylo to pro nás sice trochu náročnější, ale nemyslím si, že by to ubralo na výkonu. Kluci do toho dali všechno, zápas od zápasu se zlepšovali.
Co si ze šampionátu odvážíte do budoucna?
Basket tři na tři je akorát o tom, že celých deset minut zůstáváte soustředěný a makáte. Jak obrana, tak útok. Jak se to strašně rychle točí, tak není čas přemýšlet a odpočívat. Takže bychom určitě chtěli zapracovat na fyzičce.
A dál?
Samozřejmě i nějaké technické věci, spolupráce na malém prostoru. Budeme teď pracovat na trojkovém basketu stejně jako na pětkovém, abychom se dál zlepšovali.