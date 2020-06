Stoprocentně francouzské. Parker dosadil bratra, bývalý kouč ho žene k soudu

Poťouchlou otázku, zda je „stoprocentně francouzský“ rodák z belgických Brugg, syn amerického otce a nizozemské matky, jenž vyrostl v Chicagu - ano, řeč je o Tonym Parkerovi - si raději zakažme hned na začátku.

Bývalá hvězda San Antonio Spurs chce pro Francii vystavět basketbalový velkoklub, zatím o něj usiluje vcelku úspěšně.

Pod značku ASVEL začlenil Parker mužský i ženský basketbalový celek z Lyonu, oba loni vrátil do Eurolig. Navýšil rozpočet. Buduje novou halu a basketbalové centrum s akademií. Úspěšně včleňuje mladé, hrají devatenáctiletý Théo Maledon i sedmnáctiletý Matthew Strazel.

ASVEL se propojil také s fotbalovým Olympiquem Lyon a Parker si počíná tak protřele, že je hlavním kandidátem na pozici prezidenta celého sportovního kolosu, až do důchodu zamíří funkcionářský veterán Jean-Michel Aulas. Snad už za tři roky...

Tony Parker (vpravo) jako prezident ASVEL Lyon-Villeurbanne a Jean-Michel Aulas jako prezident Olympique Lyon prezentují propojení obou klubů.

Ale nejspíš taky touží, aby se z ASVEL stal rodinný klub. Na post hlavního kouče totiž Tony tlačí svého mladšího bratra Terence neboli T. J.

Z asistenta ho už jednou povýšil, před dvěma lety. Výsledky však nebyly ideální, a tak se T. J. rychle vrátil do role pomocníka.

Teď byl za hlavního trenéra vyvolen znovu, jako pojistku proti jeho chybám klub využije „associate head coache“ - i v NBA to tak mnohde funguje. Post zastane o poznání zkušenější Frédéric Fauthoux, bývalý reprezentant a posledních pět let hlavní trenér klubu Metropolitans 92.

Aktivní ASVEL ASVEL při skládání týmu pro novou sezonu neváhá. Přivedl si na rozehrávku Norrise Colea, proti němuž hrál Parker hned ve dvou finále NBA. Přišli i křídelníci Allerik Freeman a Paul Lacombe a pod košem budou působit Moustapha Fall s Kevarriusem Hayesem. Parkerův oblíbenec David Lighty prodloužil smlouvu o další čtyři roky a v Lyonu by měl strávit celkem devět sezon. V oživení euroligovou štací věří Guerschon Yabusele a zůstává i belgický atlet Ismael Bako. Parker v nedávném rozhovoru přiznal, že koronavirus připravil jeho klub o tři milion eur. Na letošní rozpočet 11 milionů se podle jeho mínění bude vracet čtyři nebo pět let, do té doby se musí uskromnit.

„Přáli jsme si zůstat stoprocentně francouzským klubem a podpořit kontinuitu. T. J. je tu osmým rokem a teď je ta správná chvíle dát mu prostor. Pojďme si pro poháry,“ věří Tony Parker v úspěch.

Ještě předtím však musel být odejit Černohorec Zvezdan Mitrovič, který loni dovedl ASVEL k titulu a letos - než přišel virus - bojoval v základní části čelo tabulky s AS Monaco a JDA Dijon.

Potud vše v pořádku, trenéři přicházejí a odcházejí. Jenže teď to začne být pořádně zajímavé.

Parkerovi se totiž zjevně nechce vyplatit Mitrovičovi zbývající rok smlouvy. A tak klub trenéra nařkl z „překročení všech hranic“.

„Nemůžu teď jít úplně do detailu, ale nejde o sportovní hledisko. Ale když jste v ASVEL, musíte si udržet určitou image, projevit úctu,“ poznamenal Parker v rozhovoru pro L’Equipe poněkud tajemně.

Co přesně je tím míněno, to se neví.

Objevily se spekulace, že Mitrovič jedná s Bayernem Mnichov, on to však popřel. „Zůstávám v ASVEL, ty drby se mi nelíbí. Čekám jen na možnost vrátit se do Lyonu,“ vzkázal během koronavirové epizody.

Zvezdan Mitrovič (vpravo) jako hlavní trenér ASVEL Lyon-Villeurbanne a jeho asistent T. J. Parker si plácli s Jordanem Taylorem.

Jeho advokát Xavier Le Cerf Galle si možnost komentovat případ v tisku očividně užívá: „Prezident ASVEL se chtěl zbavit platu Zvezdana Mitroviče, uznávaného evropského trenéra, a povýšit svého bratra, což je jeho touhou už několik let.“

A ještě jednou Le Cerf Galle. „Objevily se zprávy, že Mitrovičův vyhazov ospravedlňuje příliš mnoho technických chyb. Propustit Zvezdana Mitroviče po osmnácti měsících po všem, co pro klub udělal, protože mu rozhodčí písknul technickou, to je jako kdyby režisér Jean-Paul Rappeneau vyhodil Gérarda Depardieuho z natáčení Cyrana z Bergeracu za to, že během tirády o nosu mluví moc nahlas,“ utahuje si právník z protistrany.

Gérard Depardieu ve zmíněné scéně ze Cyrana:

Mitrovič nejprve hnal svůj případ k euroligovému rozhodčímu řízení, jenže tam se verdiktu nedočkal. Kromě doplacení mzdy žádá i náhradu za neoprávněný a opovrženíhodný způsob propuštění. A tak přichází prostor pro francouzský civilní soud.

Že se Parker nerad páře s lidmi, kteří se mu znelíbí, to se ukázalo už na začátku roku. Své o tom ví francouzský reprezentační rozehrávač Edwin Jackson. Do médií si v únoru postěžoval, že „se do ASVEL nevracel, aby hrál pět minut na zápas“.

RMC Sport @RMCsport #ASVELlaSérie - Épisode 7 "Je pensais qu'il était plus intelligent que ça. Si tu ne peux pas jouer pour un coach comme Mitrovic, change de club" Tony Parker pas tendre avec Edwin Jackson. La façon dont l'arrière s'est répandu dans la presse n'est pas passée. @LDLCASVEL https://t.co/T6xPo4aMjv oblíbit odpovědět

„Myslel jsem si, že je chytřejší,“ zpražil ho v televizním rozhovoru Parker. A Jackson teď místo Euroligy patří na dno španělské nejvyšší soutěže coby hráč Estudiantes Madrid.