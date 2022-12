Hvězdný basketbalista Parker v Brně: podpisy, výhra a hurá na fotbal

Basketbalistky francouzského Lyonu nejsou zvyklé na to, že s nimi na zápasy ven cestuje majitel a prezident jejich klubu – a také čtyřnásobný vítěz NBA – Tony Parker. Svým záměrem vydat se na středeční eurocupový duel do Brna na hřiště Žabin je bývalý hvězdný hráč potěšil především proto, že mohly cestovat jeho vlastním letadlem a „na otočku“ až v den utkání, což jim výrazně zpříjemnilo program.

Co to však bylo proti radosti, kterou přítomnost jednoho z nejlepších Evropanů v historii NBA způsobila v Brně. Na rozlučku Žabin s letošním Eurocupem přišlo několik set diváků, víc než obvykle, a většina z nich si přes porážku domácích 77:83 odnesla velký zážitek.

Parker po zápase přišel mezi ně do rohu palubovky a dvacet minut se trpělivě podepisoval a fotografoval, než ho zbývající členové vedení Lyonu odvedli pryč.

„Neviděl jsem toho moc, přiletěli jsme dopoledne, bylo to narychlo. Lidé, co jsem potkal, byli milí, a můžu říct, že mají rádi basketbal,“ vyprávěl rozehrávač ze slavné éry San Antonio Spurs, ověnčený i jedním oceněním pro nejlepšího hráče finále NBA a dvěma prvenstvími v anketě Basketbalista Evropy, na cestě z haly Rosnička. Větší hvězda do ní za více než třicet let její existence nevkročila.

Na domácí ligu prý Parker se svým družstvem občas vyrazí, ale na Eurocupu s ním byl mimo Francii vůbec poprvé. Stejně tak poprvé zavítal do České republiky. Brno za jeho krátkou návštěvu vděčí hlavně předvánočnímu času. „Chtěl jsem být se svým týmem a dát mu tímto způsobem vánoční dárek,“ vyložil tiše mluvící a v civilu spíš nenápadný chlapík. „Máte odvážné družstvo, hráli jste tvrdě celý zápas. Bylo to zábavné,“ ocenil snaživý výkon Žabin.

Ty mu pro jistotu na Rosničku povolaly bodyguarda a zesílily ochranku. Parker do haly dorazil s celým týmem zhruba hodinu a půl před zápasem, usadil se na tribunu za košem a ve společnosti spolupracovníků z Lyonu na ní během hry zůstal až do konce.

Fotit se s ním přišel i historicky nejlepší střelec české ligy Josef Jelínek. „Řekl jsem mu, že jsem nedal tolik bodů jako on, ale něco jsem do toho koše taky naházel. I pro mě to byl zážitek,“ usmíval se po podání rukou s Parkerem legendární kanonýr.

Tony Parker dorazil do Brna s basketbalistkami z Lyonu, po zápase se věnoval fanouškům.

V Žabinách po prvotřídní basketbalové celebritě zůstanou podepsané artefakty jako dresy, boty nebo míč. Část z nich plánuje klub vydražit. V hotelu v centru Brna, kde se Lyon ubytoval, se pak Parker podepsal do dvaašedesát roků staré knihy hostů, kde mají svoje autogramy i takové osobnosti jako bývalá britská královna Alžběta II., formulový šampion Michael Schumacher, politička Madeleine Albrightová, spisovatel Milan Kundera či herec Pierre Richard.

„Na nic si nehrál. Přišel, pozdravil, a aniž bychom o to žádali, sám se ptal, co má podepsat. Je zřejmě zvyklý. Potěšilo ho, že recepční mluví francouzsky, byl usměvavý,“ řekl o vzácném hostu Radek Šír, manažer Žabin.

Z Brna zpět do Lyonu se letadlo s hvězdnou posádkou vydalo v noci na čtvrtek. Celý tým i s Parkerem se před tím usadil do restaurace k obrazovce, aby sledoval semifinále fotbalového mistrovství světa Francie – Maroko. „Jsem fanoušek, tak doufám, že Francie vyhraje,“ stačil ještě povědět Parker.