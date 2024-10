Mír, bučení, odchod. Vyoral v šatně trpěl, ale pak slavil výhru v derby

Reimer: Obrat jako v Opavě? V hlavě mi to bliklo Ústečtí basketbalisté a jejich trenér Tomáš Reimer Když nezdolní Válečníci ve finiši ligového derby se Slunetou vygumovali šestnáct bodů z osmnáctibodové ztráty, kouči Slunety Tomáši Reimerovi bliklo hlavou: Ať to nedopadne jako v Opavě. V minulém kole tam Děčín slavně převrátil skóre, byť ještě 12 minut před koncem prohrával o devatenáct bodů, v sobotu Ústí jeho zmrtvýchvstání na poslední chvíli zarazilo. „Jak Děčín stahoval ztrátu, problikla mi hlavou ta jeho poslední čtvrtina v Opavě. Ale byla to vteřinka, člověk za žádných okolností nesmí ztratit víru. A já klukům věřil,“ usmíval se nový ústecký trenér po výhře 77:72. V průběhu třetí části Sluneta kontrolovala hru a vedla i 66:48, ale těsně před koncem zápasu to bylo už 72:74 a Děčín měl poslední střelu. Jindy neomylný Walton však trojku nedal a po následných faulech vicemistři z Ústí díky proměněným šestkám uhájili výhru. „Ačkoliv jsem na kluky apeloval, abychom to nedělali jako v Opavě, že postavíme jednu clonu a budeme bubnovat na místě, přesně to se stalo. Byl to jeden z důvodů, proč se na nás Ústí přitáhlo. Ale díky zkušeným klukům jsme to ustáli, parádní vítězství,“ radoval se Reimer. Kouče Válečníků ani závěrečné vzepětí jeho týmu neuchlácholilo. „Mrzí mě, jak jsme hráli první poločas. Když nebudeme běhat, stojí nás to strašně moc sil se do zápasu dostat. Je to už poněkolikáté v řadě, musíme s tím něco udělat, protože takhle to prostě nejde,“ mračil se Tomáš Grepl.