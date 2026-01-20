Pošťuchuje, provokuje, hecuje. Ještě jeden sen rošťáka Vyorala: Chci zkusit cizinu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  13:25
Miláček, nebo rošťák? Obojí. Basketbalista Tomáš Vyoral je anděl s ďáblem v těle, který v současnosti svoji Slunetu zvedá do nebes a soupeře posílá do pekla. Ústecký virtuos má senzační, snad až reprezentační formu. Díky tomu si třeba splní svůj sen o zahraničním angažmá.
Ústecký basketbalista Tomáš Vyoral střílí v derby proti Děčínu.

Ústecký basketbalista Tomáš Vyoral střílí v derby proti Děčínu. | foto: MiStr31

Ústecký Tomáš Vyoral se snaží obejít Filipa Kroutila z Děčína.
Lynn Greer III z Ostravy u míče v zápase s Ústím nad Labem, brání ho Tomáš...
Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...
Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...
87 fotografií

„Rád bych si zkusil na rok cizinu. Smlouvu mám do konce sezony a uvidíme, co se stane,“ nepředbíhá rozehrávač, který po štaci za kopečky zatoužil už v minulosti, jenže do jeho snahy vstoupil covid.

Vyoral patří mezi největší persony NBL, odkroutil si v ní 17 sezon, s Nymburkem oslavil několik titulů, vystřídal sedm klubů a ze 625 zápasů jich téměř 65 procent vyhrál. Ovšem ani teď, ve 33 letech, nepolevuje. Slunetu jeho výkony povznášejí.

„Nesmím Tomáše moc chválit...,“ zarazil se ústecký trenér Tomáš Reimer, „ale ne, můžu! Táhne nás, hraje senzačně, doufám, že mu to vydrží. Cítí podporu také od týmu, od spoluhráčů. My musíme pracovat na tom, abychom dokázali vyhrávat zápasy, i když to zrovna Tomášovi nepůjde.“

Pozor, Vyoral a Reimer jsou vrstevníci a bývalí spoluhráči z mládeže Sokola pražského. Z kamarádů se stali nadřízený a podřízený, zároveň dostal Vyoral hodně pravomocí.

Oranžová fantazie. Ústí obléklo šéfa do kulichu, Vyoral dráždil fans: Nic ve zlém!

„Od minulé sezony v Ústí funguje, že jsem pravou rukou trenéra. Hodně mi věří. Máme tak ve hře dost volnosti a můžu si spoustu signálů hlásit sám,“ užívá si rozehrávač důvěru, kterou na hřišti splácí vrchovatě. „Tomáš nám docela vychází vstříc, i když neříkám, že nám vyhoví ve všem. Je ale schopný nás vyslechnout, pokud máme něco na srdci. Řešíme spolu věci při zápase i tréninku, jak se komu daří nebo jaké signály by mohly fungovat. Konečné slovo má ale trenér.“

Svými fanoušky je zbožňovaný, soupeřovými obvykle nenáviděný. Rád pošťuchuje, provokuje, hecuje. Jako teď v sobotním derby, kdy po klíčové trojce svého týmu dráždil děčínské tifosi. Tedy ty, kteří ho dřív nosili na ramenou. „Nic ve zlém!“ vysvětloval svá gesta, ale Tomáš Pomikálek, kapitán Válečníků, se divil, proč si zbytečně dělá nepřátele.

Jenže tohle je přesně Vyoralův styl: dostat se protivníkovi pod kůži, rozbouřit publikum. Všechno totiž zvedá jeho výkon.

Během El Nordika plný dům skandoval Vyoralovo jméno, což je v basketbalu neobvyklé. „Hezké! Musím ústeckým, ale i děčínským fanouškům poděkovat za báječnou kulisu. Fandilo se fair play, tak to má být. Ani na hřišti nebyly extrémní záludnosti. Ostré to bylo, ale basket je chlapská hra. I přes plno technických chyb a nesportovních faulů proběhlo derby v poklidu,“ shrnul člen nejlepší české reprezentace poslední doby; podílel se na ohromujícím šestém místě na mistrovství světa 2019 v Číně a zahrál si na olympiádě v Tokiu 2021.

Teď upíná pozornost na Ústí, pod jehož rozmach se po mdlém startu podepsal průměry 17 bodů, 5,6 asistence a užitečností 20,5, což je čtvrté nejzářivější číslo v lize.

„Po ne dobrém začátku jdeme nahoru. Protočilo se tu pár cizinců, půlka kádru byla nová, museli jsme se sehrát. Hodně pomohl příchod Novozélanďana s americkou mentalitou Davidsona, takový kluk nám chyběl. I lidsky je super. Je potřeba na to navázat v nadstavbě A1, kdy budeme muset o každou výhru tvrdě bojovat. Když budeme podávat stejně dobré výkony, můžeme být klidně pátí, je to náš cíl, vyhnout se předkolu a ušetřit síly,“ zahlásil rodák z německého Weissenfelsu, kde působil jeho táta Vladimír, stříbrný z mistrovství Evropy 1985.

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Opava. Tomáš Vyoral (ve žlutém) po vítězství, kdy ho objal generální manažer Tomáš Hrubý.

Z rodiny se basketem živí už jen Tomáš Vyoral sám, jeho sestra Tereza se teď rozloučila s profikariérou coby Basketbalistka roku.

„Dráha ségry i moje byla nebo stále je docela dobrá. Několik let táhla nároďák, byla důležitou součástí USK Praha, může být pyšná. Já bych rád hrál do šestatřiceti,“ předsevzal si Vyoral. „Když jsem v lize v sedmnácti začínal, byl jsem rychlejší, ale dělal jsem daleko větší chyby. Teď hraju sice ne tak rychle, ale víc hlavou. Jestli mám životní formu, to nevím. I díky spoluhráčům, kteří mi věří, se však cítím dobře.“

I proto je Vyoral pro Ústí miláčkem. A pro ostatní spíš rošťákem.

Sluneta v pololetí za tři. Přijde Autrey?

Pololetní vysvědčení basketbalové Slunety v lize? Její kouč Tomáš Reimer dává za tři. „Ale moc dobře si pamatujeme loňskou sezonu, kdy jsme famózně začali, v jednu chvíli jsme byli i druzí, a konec se nám vůbec nepovedl. Tak třeba to letos překlopí,“ přeje si trenér, jehož tým v základní části NBL skončil sedmý s vyrovnanou bilancí 11 výher – 11 porážek.

Děčín sice padl v sobotním derby, jinak je ale o tři výhry a tři místa výš než arcirival. „Výsledkově je to dobré, výkony jsou trošku horší. Pořád to máme kam posouvat,“ věří šéf válečnické lavičky Tomáš Grepl.

Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo základní části NBL. Vyprodaná hala Slunety během El Nordika.

Ústí letos skládalo tým těžce, cizince točilo jak apoštoly na orloji. A pořád nemá hotovo. Už dlouho marně hledá posilu pod koš, z ligového průměru ho tak možná bude pomáhat vytahovat rozehrávač Lamb Autrey. Opora ze stříbrné sezony 2023/24 je bez angažmá a s Ústím trénuje.

„Já bych ho stoprocentně bral, ale druhá věc je, co si jako klub můžeme dovolit. A to ví Tomáš Hrubý,“ odkázal Reimer na šéfa Slunety, který už oznámil, že Autrey teď není téma. Mladý kouč se naděje nevzdává. „Pro mě jako trenéra by bylo senzační mít co největší šířku kádru. S Lambem se oťukáváme, byl bych rád, aby byl s námi. Uvidíme, jestli se to povede dotáhnout, ale primárně pořád hledáme hráče na jinou pozici,“ touží po klasické pětce.

Pomikálek: Ať je každý zápas jako derby. Vyoral si zbytečně dělá nepřátele

Pivoti jsou ovšem na trhu nedostatkovým zbožím. „Co máme informace, tak dlouhého hráče shání v Evropě hodně týmů. To nám pozici vůbec neulehčuje. Navíc musíme vybírat pečlivě, nemůžeme koukat čistě jen na kvalitu, ale i na charakter, aby zapadl do fungujícího systému.“

Posílení kádru už není pro Ústí tak urgentní jako ještě nedávno, z posledních devíti zápasů Sluneta vyhrála sedmkrát. Zlom přinesl příchod křídelníka Isaaca Davidsona.

„Kdybychom ho měli dříve, mohli jsme vyhrát víc zápasů, ale na to se nehraje. Je to hráč, kterého jsme potřebovali, ulehčí leadershipu a všechno nestojí jen na Tomášovi Vyoralovi,“ zmínil kouč MVP prosince, jehož čísla ohromí. V průměru letos dosahuje 17 bodů, 5,6 asistence a jeho užitečnost se přehoupla před dvacítku.

Děčín se drží v elitní ligové čtyřce díky bilanci 14 výher – 8 porážek, ale Grepl chce od týmu ještě víc. „Výkony nám haprují, máme v zápasech velice dobré úseky, ale i hluchá místa a výpadky, které nás stojí zápasy. Na tom musíme neustále pracovat,“ velí kouč Armexu.

Děčín, 17. 12. 2025, Válečníci Děčín (1. liga) - Sluneta Ústí nad Labem (NBL), utkání Českého poháru v basketbalu.

Do kádru už zasahovat nechce. „Já mám mančaft hotový podle svých představ a možností klubu.“

Poslední rekrut pod koš Ahmed Rand má pořád problémy s kondicí. „Neviděl jsem hráče, který by fyzičku ztrácel takhle rychle. Když mají ostatní den volna, musím ho nutit, aby něco dělal. Co natrénuje za čtyři dny, je schopný během chvilky ztratit. Ale jinak atlet je to neskutečný a může nám pomoct k lepším výsledkům,“ je přesvědčený Grepl před startem nadstavbové skupiny A1, v níž dojde na další dvě El Nordika. A také předurčí, zda fanoušci uvidí nejsledovanější zápas ligy i v play off.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Galatasaray vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 4. kolo nadstavby - skupina E - 22. 1. 2026:Galatasaray vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
22. 1. 18:00
  • 1.64
  • 15.20
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Dcera vojáka zaujala nejen květinami na obličeji. Dům naproti zasáhl dron, líčila

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open

I když ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová na Australian Open vypadla hned v prvním kole, zanechala velmi silný dojem. Nejen díky tomu, že vzdorovala obhájkyni titulu Madison Keysové....

20. ledna 2026  13:49

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Barcelonští fotbalisté vystupují ze speciálu na pražském letišti.

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46

Osm postupů na Australian Open! Dál jdou Menšík, Macháč, Plíšková či Valentová

Aktualizujeme
Tomáš Macháč se hecuje v prvním kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Hned osm českých tenistů postoupilo v úterý do druhého kola Australian Open. Své zápasy zvládli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Karolína Plíšková, Nikola Bartůňková, Kateřina Siniaková i...

20. ledna 2026  13:42

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40

Pošťuchuje, provokuje, hecuje. Ještě jeden sen rošťáka Vyorala: Chci zkusit cizinu

Ústecký basketbalista Tomáš Vyoral střílí v derby proti Děčínu.

Miláček, nebo rošťák? Obojí. Basketbalista Tomáš Vyoral je anděl s ďáblem v těle, který v současnosti svoji Slunetu zvedá do nebes a soupeře posílá do pekla. Ústecký virtuos má senzační, snad až...

20. ledna 2026  13:25

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

Kouč Coma Cesc Fábregas během utkání s Laziem.

Ještě neuplynuly ani dva roky od chvíle, kdy slavili postup do první italské ligy. Tím ale vzestup fotbalového Coma neskončil. Spíš naopak. Klub z oblasti Lombardie se mezi elitou neztratil, aktuálně...

20. ledna 2026  13:16

Zdálo se, že je vše ztraceno, uznal Menšík po obratu. Pomohl si exhibičním brejkem

Jakub Menšík se na sebe zlobí v prvním kole Australian Open.

Ani když vyhrál první set, necítil, že by byl v zápase tím dominantnějším. „Přišlo mi, že tahám za kratší konec,“ přiznal Jakub Menšík. V úvodním kole tenisového Australian Open se nadřel, otáčel...

20. ledna 2026  12:51

Olympijská nominace. S Hákem a bez Marečka. Davidovou dál trápí bolavá záda

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Je rozhodnuto. Čeští trenéři oznámili nominaci na olympijské hry v Milánu a Cortině. V pětičlenném výběru mužů chybí Jonáš Mareček, který předtím absolvoval celou sezonu ve Světovém poháru. Naopak...

20. ledna 2026  12:33

Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Více než pětadvacet tisíc diváků vytvořilo ve čtvrtek ve Vysočina Areně...

Vysočina Arena se chystá na největší sportovní událost roku. Světový pohár v biatlonu, který v Novém Městě na Moravě vypukne ve čtvrtek 22. ledna, přiláká do Žďárských vrchů desetitisíce lidí....

20. ledna 2026  12:29

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Ivo Táborský

Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a...

20. ledna 2026  11:57

Jak jsem dokončil poslední etapu, dolehlo to na mě. Engel je v cílí Dakaru spokojený

Milan Engel (v modrožluté závodní kombinéze) se s týmem raduje z dokončené...

Od neděle je doma a různé oděrky, zhmožděniny a další bolístky se teprve teď, když definitivně vyprchal závodní adrenalin, začaly ozývat. Motocyklista Milan Engel zajel letošní Rallye Dakar parádně,...

20. ledna 2026  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.