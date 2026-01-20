„Rád bych si zkusil na rok cizinu. Smlouvu mám do konce sezony a uvidíme, co se stane,“ nepředbíhá rozehrávač, který po štaci za kopečky zatoužil už v minulosti, jenže do jeho snahy vstoupil covid.
Vyoral patří mezi největší persony NBL, odkroutil si v ní 17 sezon, s Nymburkem oslavil několik titulů, vystřídal sedm klubů a ze 625 zápasů jich téměř 65 procent vyhrál. Ovšem ani teď, ve 33 letech, nepolevuje. Slunetu jeho výkony povznášejí.
„Nesmím Tomáše moc chválit...,“ zarazil se ústecký trenér Tomáš Reimer, „ale ne, můžu! Táhne nás, hraje senzačně, doufám, že mu to vydrží. Cítí podporu také od týmu, od spoluhráčů. My musíme pracovat na tom, abychom dokázali vyhrávat zápasy, i když to zrovna Tomášovi nepůjde.“
Pozor, Vyoral a Reimer jsou vrstevníci a bývalí spoluhráči z mládeže Sokola pražského. Z kamarádů se stali nadřízený a podřízený, zároveň dostal Vyoral hodně pravomocí.
|
Oranžová fantazie. Ústí obléklo šéfa do kulichu, Vyoral dráždil fans: Nic ve zlém!
„Od minulé sezony v Ústí funguje, že jsem pravou rukou trenéra. Hodně mi věří. Máme tak ve hře dost volnosti a můžu si spoustu signálů hlásit sám,“ užívá si rozehrávač důvěru, kterou na hřišti splácí vrchovatě. „Tomáš nám docela vychází vstříc, i když neříkám, že nám vyhoví ve všem. Je ale schopný nás vyslechnout, pokud máme něco na srdci. Řešíme spolu věci při zápase i tréninku, jak se komu daří nebo jaké signály by mohly fungovat. Konečné slovo má ale trenér.“
Svými fanoušky je zbožňovaný, soupeřovými obvykle nenáviděný. Rád pošťuchuje, provokuje, hecuje. Jako teď v sobotním derby, kdy po klíčové trojce svého týmu dráždil děčínské tifosi. Tedy ty, kteří ho dřív nosili na ramenou. „Nic ve zlém!“ vysvětloval svá gesta, ale Tomáš Pomikálek, kapitán Válečníků, se divil, proč si zbytečně dělá nepřátele.
Jenže tohle je přesně Vyoralův styl: dostat se protivníkovi pod kůži, rozbouřit publikum. Všechno totiž zvedá jeho výkon.
Během El Nordika plný dům skandoval Vyoralovo jméno, což je v basketbalu neobvyklé. „Hezké! Musím ústeckým, ale i děčínským fanouškům poděkovat za báječnou kulisu. Fandilo se fair play, tak to má být. Ani na hřišti nebyly extrémní záludnosti. Ostré to bylo, ale basket je chlapská hra. I přes plno technických chyb a nesportovních faulů proběhlo derby v poklidu,“ shrnul člen nejlepší české reprezentace poslední doby; podílel se na ohromujícím šestém místě na mistrovství světa 2019 v Číně a zahrál si na olympiádě v Tokiu 2021.
Teď upíná pozornost na Ústí, pod jehož rozmach se po mdlém startu podepsal průměry 17 bodů, 5,6 asistence a užitečností 20,5, což je čtvrté nejzářivější číslo v lize.
„Po ne dobrém začátku jdeme nahoru. Protočilo se tu pár cizinců, půlka kádru byla nová, museli jsme se sehrát. Hodně pomohl příchod Novozélanďana s americkou mentalitou Davidsona, takový kluk nám chyběl. I lidsky je super. Je potřeba na to navázat v nadstavbě A1, kdy budeme muset o každou výhru tvrdě bojovat. Když budeme podávat stejně dobré výkony, můžeme být klidně pátí, je to náš cíl, vyhnout se předkolu a ušetřit síly,“ zahlásil rodák z německého Weissenfelsu, kde působil jeho táta Vladimír, stříbrný z mistrovství Evropy 1985.
Z rodiny se basketem živí už jen Tomáš Vyoral sám, jeho sestra Tereza se teď rozloučila s profikariérou coby Basketbalistka roku.
„Dráha ségry i moje byla nebo stále je docela dobrá. Několik let táhla nároďák, byla důležitou součástí USK Praha, může být pyšná. Já bych rád hrál do šestatřiceti,“ předsevzal si Vyoral. „Když jsem v lize v sedmnácti začínal, byl jsem rychlejší, ale dělal jsem daleko větší chyby. Teď hraju sice ne tak rychle, ale víc hlavou. Jestli mám životní formu, to nevím. I díky spoluhráčům, kteří mi věří, se však cítím dobře.“
I proto je Vyoral pro Ústí miláčkem. A pro ostatní spíš rošťákem.
Sluneta v pololetí za tři. Přijde Autrey?
Pololetní vysvědčení basketbalové Slunety v lize? Její kouč Tomáš Reimer dává za tři. „Ale moc dobře si pamatujeme loňskou sezonu, kdy jsme famózně začali, v jednu chvíli jsme byli i druzí, a konec se nám vůbec nepovedl. Tak třeba to letos překlopí,“ přeje si trenér, jehož tým v základní části NBL skončil sedmý s vyrovnanou bilancí 11 výher – 11 porážek.
Děčín sice padl v sobotním derby, jinak je ale o tři výhry a tři místa výš než arcirival. „Výsledkově je to dobré, výkony jsou trošku horší. Pořád to máme kam posouvat,“ věří šéf válečnické lavičky Tomáš Grepl.
Ústí letos skládalo tým těžce, cizince točilo jak apoštoly na orloji. A pořád nemá hotovo. Už dlouho marně hledá posilu pod koš, z ligového průměru ho tak možná bude pomáhat vytahovat rozehrávač Lamb Autrey. Opora ze stříbrné sezony 2023/24 je bez angažmá a s Ústím trénuje.
„Já bych ho stoprocentně bral, ale druhá věc je, co si jako klub můžeme dovolit. A to ví Tomáš Hrubý,“ odkázal Reimer na šéfa Slunety, který už oznámil, že Autrey teď není téma. Mladý kouč se naděje nevzdává. „Pro mě jako trenéra by bylo senzační mít co největší šířku kádru. S Lambem se oťukáváme, byl bych rád, aby byl s námi. Uvidíme, jestli se to povede dotáhnout, ale primárně pořád hledáme hráče na jinou pozici,“ touží po klasické pětce.
|
Pomikálek: Ať je každý zápas jako derby. Vyoral si zbytečně dělá nepřátele
Pivoti jsou ovšem na trhu nedostatkovým zbožím. „Co máme informace, tak dlouhého hráče shání v Evropě hodně týmů. To nám pozici vůbec neulehčuje. Navíc musíme vybírat pečlivě, nemůžeme koukat čistě jen na kvalitu, ale i na charakter, aby zapadl do fungujícího systému.“
Posílení kádru už není pro Ústí tak urgentní jako ještě nedávno, z posledních devíti zápasů Sluneta vyhrála sedmkrát. Zlom přinesl příchod křídelníka Isaaca Davidsona.
„Kdybychom ho měli dříve, mohli jsme vyhrát víc zápasů, ale na to se nehraje. Je to hráč, kterého jsme potřebovali, ulehčí leadershipu a všechno nestojí jen na Tomášovi Vyoralovi,“ zmínil kouč MVP prosince, jehož čísla ohromí. V průměru letos dosahuje 17 bodů, 5,6 asistence a jeho užitečnost se přehoupla před dvacítku.
Děčín se drží v elitní ligové čtyřce díky bilanci 14 výher – 8 porážek, ale Grepl chce od týmu ještě víc. „Výkony nám haprují, máme v zápasech velice dobré úseky, ale i hluchá místa a výpadky, které nás stojí zápasy. Na tom musíme neustále pracovat,“ velí kouč Armexu.
Do kádru už zasahovat nechce. „Já mám mančaft hotový podle svých představ a možností klubu.“
Poslední rekrut pod koš Ahmed Rand má pořád problémy s kondicí. „Neviděl jsem hráče, který by fyzičku ztrácel takhle rychle. Když mají ostatní den volna, musím ho nutit, aby něco dělal. Co natrénuje za čtyři dny, je schopný během chvilky ztratit. Ale jinak atlet je to neskutečný a může nám pomoct k lepším výsledkům,“ je přesvědčený Grepl před startem nadstavbové skupiny A1, v níž dojde na další dvě El Nordika. A také předurčí, zda fanoušci uvidí nejsledovanější zápas ligy i v play off.