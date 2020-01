Vyoral ve formě, Poláky ovšem trápit nebude. Nepřijedou

Posléze pro web BK JIP řekl: „Od třetího do šestého až sedmého místa jsou mužstva na rozdílu dvou výher, takže je důležité, abychom podobné zápasy s týmy, které mají stejnou, nebo podobnou bilanci jako my, co nejlépe zvládali. Není to nic samozřejmého a jistého, že bychom je měli vyhrávat, ale když se to povede, zvlášť na hřišti soupeře, je to velké plus.“

Tentokrát Pardubice zabraly především ve třetí čtvrtce, úvod střetnutí tak přesvědčivý nebyl.

„Bránili jsme špatně a v útoku jsme měli mizerné procento střelby, i když hodně pokusů bylo volných,“ poznamenal Vyoral. „Od druhé čtvrtiny se naše hra zlepšila. Začali jsme lépe pohybovat balonem, taky nám něco padlo z dálky, což nám ulevilo i ve hře zpod koše. A ve třetí čtvrtině jsme se rozjeli,“ kvitoval 27letý basketbalista.

Beksu pak nepotopilo ani pár lapsů v závěrečném dějství. „Soupeř se znovu dostal na dostřel, ale koncovku jsme si docela pohlídali,“ mínil Vyoral.

Kontumace na závěr skupiny

Ten měl s Pardubicemi ve středu vpodvečer na Dašické vyzvat k poslední bitvě základní fáze Alpe Adria Cupu polské Gliwice - utkání se však nečekaně ruší.

„Samozřejmě nás velice mrzí neprofesionální jednání klubu GTK Gliwice, který nám oznámil, že nepřijede odehrát vzájemný zápas ve skupině. Jako důvod zástupci klubu uvedli spory s vedením Alpe Adria Cupu,“ vysvětlil generální manažer BK JIP Martin Marek.

„Opakovaně, až do nedělního večera, jsme volali po kompromisu, protože kontumováním zápasů ve finále trpí diváci, partneři i značka Alpe Adria Cupu,“ doplnil Marek s tím, že jeho klub bude po Gliwicích požadovat náhradu za zbytečné náklady. Do tabulky Pardubicím přibude výhra bez boje, po které s bilancí 6-0 jasně ovládnou skupinu A poháru. O jejich postupu do play off se rozhodlo již dříve.