Famózní pardubický rozehrávač Vyoral: V závěru jsme měli velkou kliku

Výsledkem je jeho skvostný koeficient užitečnosti 39. Však i křídelník Pražanů Jan Štěrba po mači prohlásil: „Podle mě rozhodly jejich útočný doskok a individuální výkon Tomáše Vyorala, který dal na konci i těžkou trojku. On v podstatě dotáhl Pardubice k vítězství. Celou sezonu ukazuje, že je jeden z nejlepších hráčů ligy, a platilo to i teď.“

Sám hrdina duelu nicméně věděl, že představení Beksy mělo daleko k dokonalé kráse. Protivník z hlavního města vedl skoro 37 minut! Přesto z haly vedle pardubického gymnázia odjížděl s prázdnou.

„Pro nás je to zápas se šťastným koncem. Prakticky celé utkání jsme prohrávali, až v posledních čtyřiceti sekundách jsme to dokázali zvrátit,“ komentoval to Vyoral. „Do utkání jsme nevstoupili dobře, špatně jsme bránili a USK nám dal za první čtvrtinu přes třicet bodů... Pak jsme se zlepšili a zbytek zápasu nám vyhrála právě dobrá obrana,“ mínil basketbalista.

Beksa dohnala v počtu vítězství porážky, nyní to má 6:6 a je průběžně rovněž šestá. Ve středu od 18.30 nastoupí v Ústí nad Labem, jemuž náleží sedmá příčka.

„Do konce roku máme docela přijatelný los. Bylo by fajn zakončit ho nějakou sérií výher a posunout se v lize nahoru,“ přál si Vyoral.