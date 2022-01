Prohrát teď doma, podkopali bychom si nohy, varuje pardubický Vyoral

„Nesmí se nám stát to co v prvním vzájemném klání v Jindřichově Hradci (Beksa byla vůbec prvním klubem, jejž nováček mezi elitou po předchozích devíti porážkách porazil). Do nového roku jsme vstoupili nejlépe, jak jsme mohli, a myslím, že bychom si sami podkopali nohy, kdybychom teď doma prohráli,“ prohlásil Vyoral.

Pardubice jsou momentálně v tabulce na šesté pozici s bilancí 10 vítězství a 9 porážek, Jindřichův Hradec, který v úterý padl na vlastní palubovce s ostravskou Novou hutí (84:93), poslední dvanáctý (2-18). Kromě Beksy v lize přemohl už jen předposlední Olomoucko.

„Tohle utkání bude hlavně o nás. Pokud nastavíme nějaký rytmus a tempo, začneme od úvodní minuty bránit a v útoku si budeme dobře půjčovat míč, věřím, že bychom měli vyhrát,“ řekl Vyoral.

Minusem je, že podobně jako v Rakousku budou Bekse pro zranění chybět David Pekárek s Michalem Svojanovským a start Petra Šafarčíka je vinou nemoci v ohrožení. Ovšem na to se Pardubičtí nemíní vymlouvat.

„Soupeř se neopírá o nějaké složité systémy. Kdo si uloupí balon, ten může zakončit. Jindřichohradečtí mají hodně cizinců, navíc jejich tým se od našeho předchozího vzájemného zápasu proměnil,“ podotkl Adam Konvalinka, asistent kouče Beksy. „V tabulce sice figurují dole, ale nějakou individuální kvalitu rozhodně mají, takže si na ně musíme dát pozor,“ dodal.