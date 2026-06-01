Třaskavý comeback. Vyoral se nedohodl s Ústím a po devíti letech je znovu Válečníkem.

„Jsem zpět!“ zahlásil třiatřicetiletý rozehrávač ve videu, kterým Děčín fanouškům oznámil jeho návrat. V klubu patří do zlatého fondu historie. V letech 2013 až 2017 zde strávil čtyři sezony a výrazně se podílel na zisku prvních tří stříbrných medailí v historii Válečníků.
Poté si odskočil do Nymburka pro dva mistrovské tituly, následně působil v Pardubicích a naposledy v Ústí nad Labem. Všechny tyto kluby spojuje jedno – leží u Labe. Stejně jako Děčín. Sluneta mu nabídla pokračování spolupráce, ale podmínky nakonec splnili až o pětadvacet kilometrů dál.
„Aspoň budou mít lidé v hospodách a na sociálních sítích co řešit. Nedohodli jsme se, to je sport, nic osobního,“ loučil se s Vyoralem v dobrém ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Vyoral se vrací nejen jako mentor mladých rozehrávačů, ale stále i jako jedna z hvězd NBL. V uplynulé sezoně se stal MVP prosince, ve čtyřech z pěti zápasů nastřílel více než 20 bodů, zaznamenal pouze čtyři ztráty a proti Písku i Olomoucku rozdělil shodně deset asistencí.
Po třech sezonách naopak v Děčíně končí talentovaný rozehrávač Tadeáš Slowiak. Rozhodl se využít výstupní klauzuli ve smlouvě a zkusit štěstí v zahraničí. V dresu Válečníků odehrál 111 zápasů, ve kterých nastřílel 495 bodů, přidal 240 doskoků a 257 asistencí.
„Po dlouhém uvažování jsem dospěl k závěru, že je čas udělat další krok. Potřebuji nový impulz a novou výzvu. Uplynulá sezona byla náročná nejen pro tým, ale i pro mě osobně. Bohužel se mi nepodařilo naplnit očekávání, která jsem před jejím startem měl,“ uvedl Slowiak, který většinu sezony promarodil kvůli zranění a k týmu se připojil až pro play off.
„Chtěl bych poděkovat celému klubu i trenérovi. V devatenácti letech mi dali šanci a otevřeli dveře do mužského basketbalu. Děkuji také všem spoluhráčům a fanouškům. Do Děčína se budu vždy rád vracet,“ vzkázal jednadvacetiletý hráč.
Armex už dříve oznámil také odchod dalšího rozehrávače Lukáše Feštra.