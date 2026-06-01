Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Třaskavý comeback. Vyoral se nedohodl s Ústím a po devíti letech je znovu Válečníkem.

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  8:24
Senzační návrat je zpečetěn. Basketbalový Děčín oznámil příchod elitního rozehrávače Tomáše Vyorala, který v posledních dvou sezonách působil u úhlavního rivala z Ústí nad Labem. Do Maroldovky se vrací po dlouhých devíti letech a ve válečnickém dresu se chystá na svou už 18. sezonu v NBL.

Tomáš Vyoral z ústecké Slunety během čtvrtfinále Maxa NBL s Opavou. | foto: Sluneta Ústí nad Labem

„Jsem zpět!“ zahlásil třiatřicetiletý rozehrávač ve videu, kterým Děčín fanouškům oznámil jeho návrat. V klubu patří do zlatého fondu historie. V letech 2013 až 2017 zde strávil čtyři sezony a výrazně se podílel na zisku prvních tří stříbrných medailí v historii Válečníků.

Poté si odskočil do Nymburka pro dva mistrovské tituly, následně působil v Pardubicích a naposledy v Ústí nad Labem. Všechny tyto kluby spojuje jedno – leží u Labe. Stejně jako Děčín. Sluneta mu nabídla pokračování spolupráce, ale podmínky nakonec splnili až o pětadvacet kilometrů dál.

„Aspoň budou mít lidé v hospodách a na sociálních sítích co řešit. Nedohodli jsme se, to je sport, nic osobního,“ loučil se s Vyoralem v dobrém ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Vyoral se vrací nejen jako mentor mladých rozehrávačů, ale stále i jako jedna z hvězd NBL. V uplynulé sezoně se stal MVP prosince, ve čtyřech z pěti zápasů nastřílel více než 20 bodů, zaznamenal pouze čtyři ztráty a proti Písku i Olomoucku rozdělil shodně deset asistencí.

Po třech sezonách naopak v Děčíně končí talentovaný rozehrávač Tadeáš Slowiak. Rozhodl se využít výstupní klauzuli ve smlouvě a zkusit štěstí v zahraničí. V dresu Válečníků odehrál 111 zápasů, ve kterých nastřílel 495 bodů, přidal 240 doskoků a 257 asistencí.

„Po dlouhém uvažování jsem dospěl k závěru, že je čas udělat další krok. Potřebuji nový impulz a novou výzvu. Uplynulá sezona byla náročná nejen pro tým, ale i pro mě osobně. Bohužel se mi nepodařilo naplnit očekávání, která jsem před jejím startem měl,“ uvedl Slowiak, který většinu sezony promarodil kvůli zranění a k týmu se připojil až pro play off.

„Chtěl bych poděkovat celému klubu i trenérovi. V devatenácti letech mi dali šanci a otevřeli dveře do mužského basketbalu. Děkuji také všem spoluhráčům a fanouškům. Do Děčína se budu vždy rád vracet,“ vzkázal jednadvacetiletý hráč.

Armex už dříve oznámil také odchod dalšího rozehrávače Lukáše Feštra.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Brno vs. OpavaBasketbal - O 3. místo - 1. zápas - 1. 6. 2026:Brno vs. Opava //www.idnes.cz/sport
1. 6. 18:00
  • 1.49
  • 14.40
  • 2.84
Nymburk vs. PardubiceBasketbal - Finále - 1. zápas - 2. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 6. 18:00
  • 1.08
  • 20.50
  • 8.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Třaskavý comeback. Vyoral se nedohodl s Ústím a po devíti letech je znovu Válečníkem.

Tomáš Vyoral z ústecké Slunety během čtvrtfinále Maxa NBL s Opavou.

Senzační návrat je zpečetěn. Basketbalový Děčín oznámil příchod elitního rozehrávače Tomáše Vyorala, který v posledních dvou sezonách působil u úhlavního rivala z Ústí nad Labem. Do Maroldovky se...

1. června 2026  8:24

Americký golfista Henley vyhrál turnaj ve Forth Worth a slaví šestý titul

Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort...

Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort Worth. O zisku šestého titulu na okruhu PGA rozhodl na první dodatečné jamce rozstřelu s krajanem Ericem Colem."Čím...

1. června 2026  8:12

V nominaci Mexika na MS ve fotbale je veterán Ochoa i sedmnáctiletý talent Mora

Mexičtí fotbalisté Johan Vásquez, Jorge Sánchez a Álvaro Fidalgo oslavují gól.

V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý...

1. června 2026  7:59

Cílem na MS je postup ze skupiny. Koubek o zúžení nominace, Višinském i Hložkovi

Český trenér Miroslav Koubek během přípravy proti Kosovu

Ještě než zakončil poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku, kde čeští fotbalisté odehrají druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa, trenér Miroslav Koubek s úsměvem pronesl k...

1. června 2026  7:40

Fotbalisté Brazílie nastříleli v přípravě před MS šest branek Panamě

Lucas Paquetá (ruce nahoře) slaví s brazilskými spoluhráči výhru nad Panamou.

Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.Vinícius se prosadil už ve...

1. června 2026  7:28

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od startu prodloužení stála celá hala na nohou. Domácí příznivci hnali švýcarské hokejisty k vytouženému cíli. Zlatu. Jenže v 71. minutě je zpražil přesnou trefou Konsta Helenius. „Bolí to,“ shodli...

1. června 2026  7:09

Dej si pozor, Tadeji! Vingegaard se mění a před Tour věří: Tak silný jsem ještě nebyl

Premium
Dán Jonas Vingegaard z Visma Lease a Bike slaví vítězství na Giru

Od našeho zpravodaje v Itálii Už vůbec nepotřeboval tu etapu ovládnout, s vědomím velkého náskoku v celkové klasifikaci Gira ji mohl pojmout volněji. Jenže on ji v sobotu vyhrát chtěl. „Jsem přece závodník, ne?“ prohodil. A když...

1. června 2026

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

31. května 2026  23:54

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

31. května 2026  23:49

Válečník Menšík! Ztratil vedení 2:0, přesto slaví. Ve čtvrtfinále ho čeká duel mladíků

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Po skvělém začátku náhle odpadl a zdálo se, že už mu nezbývá žádná energie. Dokonce přišel o vedení 2:0 na sety. Přesto se Jakub Menšík ještě vzchopil a obří bitvu v osmifinále Roland Garros nakonec...

31. května 2026  23:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 si ale hokejisté Finska došli pro zlato. Jejich program, výsledky, historickou bilanci,...

31. května 2026  23:17

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Smutný hattrick dokonali na domácím šampionátu, kde opět skončili těsně pod vrcholem. Program a výsledky...

31. května 2026  23:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.