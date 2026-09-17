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Vyoral: Jsem zvědavý, jestli na mě v Ústí budou bučet. S Děčínem chci medaili

Petr Bílek
  11:00
Tomáš Vyoral na předsezonní tiskové konferenci děčínského basketbalového Armexu.

Tomáš Vyoral na předsezonní tiskové konferenci děčínského basketbalového Armexu. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Tomáš Vyoral z Ústí útočí na koš Opavy.
Tomáš Vyoral z ústecké Slunety během čtvrtfinále Maxa NBL s Opavou.
Šimon Puršl (vlevo) z Opavy, Tomáš Vyoral z Ústí nad Labem a rozhodčí Ivor...
Opavský Jakub Slavík u míče v zápase s Ústím nad Labem, vlevo Ladislav Pecka,...
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„Věřím, že uhrajeme medaili!“ Když to na děčínské tiskové konferenci před startem Maxa Národní basketbalové ligy hodil Tomáš Vyoral do éteru, jiný Tomáš – trenér Grepl – koukal jako nevěřící Tomáš a vykulil oči. Oba se pak rozesmáli. „Jsem rád, že můžu být po devíti letech znovu v Děčíně,“ září olympionik v Kristových letech, jehož příchod od ústeckého rivala způsobil na letním přestupovém trhu možná největší poprask.

Jako Válečníka ho děčínští fanoušci milovali, vždyť jim pomohl ke třem stříbrům, jako soupeře na něj někteří byli alergičtí. Zkušený rozehrávač se umí dostat pod kůži, ale věří, že publikum si zase získá. Děčín vstupuje do nejvyšší soutěže čtvrtečním zápasem na palubovce nováčka Plzně.

Grepl: Nechceme slýchat, že se na náš basket nedá dívat. Kabina už ladí

V přípravě jste si něco s děčínským publikem vyříkávali?
K ničemu nedošlo, naopak po zápase byly fotky a gratulace. Já s tím problém nemám. Už když jsem šel do Ústí, ohlasy byly rozporuplné, to samé teď. Já si celkem věřím. Snad si myslím, že to bude v pohodě a všechny fanoušky budu mít na své straně.

Teď zase budete štengrovat ústecké diváky v největším zápase NBL?
Jsem zvědavý, až tam budeme hrát derby, jestli na mě budou bučet, nebo ne. Myslím, že to ke sportu patří.

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Sobota 9. ledna
Sluneta Ústí nad Labem – Armex Energy Děčín

Vás ovšem takové prostředí burcuje, že?
Vyhecuju se k ještě lepším výkonům. Sportovec chce hrát před plnou, ne poloprázdnou halou, z toho hlediska je to lepší.

Jak berete návrat do Děčína?
Prožil jsem tady jedny z nejhezčích čtyř let mojí kariéry a doufám, že na to navážeme v této a příští sezoně. Podepsal jsem smlouvu na dva roky. Určitě máme spoustu práce před sebou, ale doufám a věřím týmu, že budeme úspěšní a nějakou medaili uhrajeme.

Váš trenér Grepl po tomto vyhlášení vykulil oči.
Já určitě nepřišel do Děčína hrát šesté místo, i když liga bude vyrovnanější než v předchozích letech. Slavia a Pardubice mají dobrý tým, Opava taky, kluci z USK budou dobří. Adeptů na medaili je spousta, ale byl by alibismus si říkat, že chceme jen do play off a nic víc.

Český basketbalista Tomáš Vyoral v zápase se Spojenými státy na olympijských hrách 2021.

Vy jste impulsivní, trenér Grepl také. Jak spolu ladíte?
Je to fajn. I když jsme neměli basketbalové tréninky a jen se běhalo, skákalo a byli jsme v posilovně s kondičním koučem, na všech trénincích byl hlavní trenér přítomný, což nebývá zvykem. A je to skvělé, protože pozná hráče i z jiných úhlů pohledu. Zatím jsem spokojený, docela se spolu bavíme o tom, jaký máme na basket náhled. Doufám, že to bude pokračovat i v sezoně.

Takže návrat ve 33 letech si zatím užíváte?
Mám z toho velice dobrý pocit. Lidi okolo týmu znám už z předchozího působení. Mužstvo je skoro nové, zbyl tu jediný Tomáš Pomikálek, Honzu Štěrbu znám z Pardubic. Zbytek jsou mladí, kteří makají, jsou hrozně v pohodě. Cizinci se taky povedli, lidsky jsou bezproblémoví. A v přípravě ukázali, že jsou schopní hrát dobře.

Válečníci zapojují další junáky, budete jako vychovatel ve školce?
Mladých máme spoustu, myslím, že je pro ně fajn, když mají každodenní konfrontaci s chlapy, s áčkem. Může je to jen posunout dál, když to zhodnotím z mé perspektivy, co jsem už zažil. Roli mentora beru, protože zkušeností mám s Tomášem Pomikálkem nejvíc. A baví mě je předávat, budu v Děčíně trénovat i mladší kluky. Basket mám rád, i s tím jsem do toho šel.

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Kolik mu dáte minut?
To se zeptejte trenéra. (úsměv) V play off bych chtěl být na hřišti pořád, ale v základní části už na tom nelpím. Když se vrátím do minulé sezony v Ústí, doplatili jsme na to. V základní části jsem hrál velké minuty a pak jsme byli uvaření. Do toho jsem měl nějaké zdravotní komplikace. Už mi není pětadvacet, abych mohl v každém zápase hrát 35 minut. Budu i rád, když bude minut míň. Zároveň se na hřišti nebudu muset v obraně šetřit, budu moct hrát na plné bomby. Vnímám to jako přirozený vývoj kariéry.

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