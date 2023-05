Z oblíbence psancem, na Vyorala se v Děčíně bučelo. Přes čáru, čertil se

Pardubice pondělní i úterní partii ztratily a Vyoral si to slízl za souboj o balon s domácí hvězdou Tyem Nicholsem, ke kterému došlo už v prvním utkání. „Trošku mě bučení zarazilo. Ve druhém zápase už jsem čekal, že bude konstantní. Musím to vzít, jak to je,“ krčil rameny olympionik.

Svoji přetahovanou s Američanem neviděl jako něco, co by vybočilo z mantinelů. „Bojovali jsme o míč, drželi jsme se navzájem. Slyšel jsem pak, že jsem Tyovi dal kravatu, což není pravda. Lidé jsou v emocích, já v nich hraji taky, ale některé výkřiky jsou hodně přes čáru. Třeba když řvou, ať jdeš někam a bůhvíco,“ zlobil se rodák z německého Weissenfelsu. „Lidé to vidí jednostranně, jen Děčín a nic víc.“

Ani domácí trenér Tomáš Grepl mu nic nevyčítal. „Nějak se do sebe zaklesli, tyhle situace pramení ze hry. Nic, co by stálo za zmínku,“ mávl rukou impulsivní stratég.

Vyoral přitom v Děčíně působil, válečnický dres oblékal čtyři sezony, než se v roce 2017 vrátil do Nymburka. Publikum v Maroldovce si ho tehdy oblíbilo. „Už je to pár let, co tady nehraji. A lidé fandí hráčům, co jsou aktuálně v týmu, ne těm, kteří v něm byli před pěti šesti lety,“ nestresuje se tím Vyoral. „Pro Děčín je publikum šestý hráč na hřišti, soupeřům se tady těžko hraje. A co si budeme povídat, rozhodčí v pár situacích možná trošku podlehnou tlaku a písknou nějaký nesmyslný faul nebo to někde pustí. Za ty roky si člověk zvykne.“

Bučení anebo pokřiky ovšem Vyorala nezdeptají. „Spíš mě to motivuje. Neobjektivních lidí jsem za svou kariéru zažil už hodně,“ tvrdí reprezentant s 526 ligovými zápasy. I Grepl to tak cítí: „Vyo je takový hráč, že ho to nakopne, vyburcuje. On je srdcař, lídr. Zastavit ho je neřešitelný problém, v pardubických zápasech se ho pokusíme aspoň přibrzdit.“

Vyoralova parta rupla 85:88 v prodloužení a 74:83, tahoun mužstva nasázel devět a deset bodů. „Jsou to vyrovnané zápasy, a když hrajeme správně, vedeme. Budu to omílat do konce play off, je to o naší obraně a obranném doskoku,“ míní hráč s čelenkou.

A před domácími odvetami, které se hrají v pátek a sobotu, vzkazuje: „Jsem si jistý, že přijde plná hala a lidi nás poženou. Ne že bychom chtěli Děčín zmlátit, ale určitě ukážeme, že na Dašické se nevyhrává jen tak.“

V pardubické hale se na Vyorala bučet nebude. Teď je za miláčka právě tam.