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Satoranský vystrašil Dubaj. Po drsném pádu na hlavu ho odnášeli na nosítkách

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Aktualizujeme   19:00aktualizováno  19:07

Tomáš Satoranský vymýšlí útok Hapoelu Tel Aviv. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Satoranský nedohrál euroligový zápas svého Hapoelu Tel Aviv v Dubaji, po hrozivém pádu na hlavu a záda skončil v péči zdravotníků. Český basketbalista si v den svých pětatřicátých narozenin patrně způsobil otřes mozku, hřiště opouštěl na nosítkách. Vyšetření v nemocnici ho však teprve čeká.

Zkušený rozehrávač, jenž by měl na konci listopadu v Praze uzavřít v zápase předkvalifikace o EuroBasket proti Belgii kariéru v reprezentaci, se zranil v závěru třetí čtvrtiny při podkošovém souboji.

Satoranský při útočném doskoku v chumlu hráčů ztratil po kontaktu rovnováhu a z výšky se ošklivě zřítil na zem. K českému basketbalistovi se okamžitě seběhli spoluhráči i hráči soupeře a z lavičky přispěchali také zdravotníci. Po ošetření na palubovce zamířil na vyšetření do nemocnice v Dubaji, informoval klub na sociálních sítích.

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Před svým zraněním odehrál Satoranský necelou čtvrt hodinu. Připsal si tři body a po čtyřech doskocích i asistencích. Hapoel nakonec v Dubaji prohrál 83:97.

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