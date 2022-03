Satoranský o návratu: Je hezké být zas chtěný, ale timing byl šílený

„Mým cílem bylo jít do Washingtonu a mít tam znovu radost ze hry. A to se povedlo. I manželka říkala, že je hezké vidět, jak mě to znovu baví. Bylo to cítit i na mém hlase, když jsme si po zápase volali. Chci se hrou bavit a výsledky a výkony přijdou potom. Snad se to bude zlepšovat,“ hovořil Satoranský na čtvrtečním online setkání s českými médii.

Jeho optimismus podporují i čísla. Ve středu odehrál za Wizards téměř patnáct minut a na výhře nad Detroitem 116:113 se podílel třeba dvěma šestkami jen pár vteřin před koncem. Celek z hlavního města odehraje další duel v noci na sobotu tuzemského času.

Tomáši, věříte, že se teď všechno obrátí v dobré?

Byly to pro mě hodně náročné týdny. Nevíte, do čeho se dostanete a hodně řešíte svou budoucnost. Jsem rád, že se to uklidnilo a jsem v situaci, která je za daných okolností nejlepší. Všechno se to stalo rychle, ale i díky tomu, že Washington jako město i organizaci znám, tak přestup byl nejjednodušší, jaký mohl být.

Jaký máte cíl pro zbytek sezony?

Zatím se vyvíjí takovým způsobem, že neočekávám nic moc konkrétního. Nejdůležitější je, abych dostával šanci a bavil se hrou. Basket miluju, hodně mi chyběl a chci se dostat do herní pohody. Je hrozně hezké vnímat, když jste v týmu chtěný. Motivací pro mě je, abych cítil radost z basketu. I proto jsem se rozhodoval pro Washington. Cítil jsem, že takhle to bude správné a že šanci dostanu hned na začátku. Což se i potvrdilo.

Bavil jste se s trenérem Wesem Unseldem Jr., na jakém postu budete nastupovat? V prvním duelu jste rozehrávače nehrál.

Je jedno, jaká pozice to bude. Tým, který má hráče se zkušenostmi, ví, jak mě zapojit. Díky své univerzálnosti mohu hrát na více pozicích. Nejvíc se mi samozřejmě daří právě na rozehrávce, má hra je nejlepší, když mám balon v ruce. Ale teď je úplně jiná situace.

Momenty ze zápasu Washington - Detroit:

Jaká je ve Washingtonu konkurence na pozici rozehrávače?

Od mého prvního působení se situace změnila. Když jsem tu byl předtím, pozice Johna Walla byla neotřesitelná, což mělo vliv i na mé budoucí rozhodování a na přestupu do Chicaga. Ale teď ani neberu, že je tam nějaká konkurence. Na pozici rozehrávače jsou velice dobří hráči jako Ish Smith nebo Raúl Neto, kteří jsou v některých parametrech jiní než já, ale naše hra je dost podobná. A můžeme hrát velmi dobře i společně.

Jak se vůbec udál váš přestup do Wizards? Váš tehdejší tým ze San Antonia hrál ve Washingtonu zápas, pár hodin po něm přišly první informace o chystané změně.

Ten timing byl šílený. Během pauzy na All Star Game jsem věděl, že existuje šance na mé vykoupení ze smlouvy, tak jsem si vzal věci s sebou. A po zápase jsem zůstal ve Washingtonu a čekal, až se to oficiálně a podle pravidel vyřeší. Byly to velké šachy, naštěstí jsem měl čas se připravit.

Satoranský o reprezentaci, která minulý týden pokračovala v kvalifikaci o MS „Nedíval jsem se přímo na zápasy, ale vnímal jsem to. Je náročné to sledovat v téhle době, čtu hlavně o ruské invazi na Ukrajině a spíš přemýšlím nad tamní situací. Ale s repre jsme pořád ve hře. Nemohl hrát ani jeden z našich pivotů, kteří normálně hrají v základní pětce, nebyl jsem ani já, ani Honza Veselý. Jsem rád, že Vojta Hruban a Mičego (Peterka) měli skvělé zápasy a udrželi šanci.“

Měl jste kromě Washingtonu i jiné možnosti, kam jít?

Komunikoval jsem s více týmy, které nebudu zmiňovat, ale je dobře, když máte na výběr. Víc o tom přemýšlíte, chcete udělat správné rozhodnutí.

Co tedy převážilo ve prospěch Wizards?

Washington nejen znám, je tu i spousta spoluhráčů, se kterými jsem hrál, takže věřím, že zapadnu co nejrychleji. Dva měsíce nehrál basket pět na pět, což mi hodně chybělo. Proto bylo jednou z hlavních věcí, abych měl hned šanci hrát. V prvním zápase se to potvrdilo a doufám, že čas ukáže, že to bylo správné rozhodnutí.

Už z prvního působení v týmu se znáte se současným generálním manažerem Tommym Sheppardem. Jakou roli hrál v přestupu on?

Jeho osoba rozhodovala hodně. Stal se generálním manažerem zrovna, když jsem odcházel, jeho práce je tak vidět trochu víc až teď po třech letech. Je to člověk, který se mnou byl v mé kariéře v NBA od začátku. Washington mě draftoval v roce 2012 a Sheppard byl za mnou v Seville, viděl mě v národním týmu a byli jsme v kontaktu, i když jsem odešel z DC.

Překvapilo vás, že jste hned v prvním duelu za Washington dostal šanci v závěru bránit těsné vedení?

Moc jsem nečekal, že tam půjdu na koncovku. Měli jsme moc dobrý úsek s druhou pětkou, dobře jsme bránili, zápas jsme obrátili. Byl jsem rád, že jsem tam mohl být, takový fresh start každému pomůže, když dlouhou dobu nehrajete a prakticky celá sezona je trápení. Ale věřím, že teď po přestupu do Washingtonu skončilo.

Přesto, jak vám bylo, když si vás teď v únoru týmy New Orleans, Portland a San Antonio mezi sebou přehazovaly jako ping-pongový míček?

(Odpovídá Satoranského agent Phillip Parun: „Tomáš mohl zůstat v Portlandu i San Antoniu, ale volil podle parametrů, kultury, role v týmu i toho, co zbývá do konce sezony. Není to tak, že by nebyl chtěný, chtěl se přiblížit ideálnímu stavu. Je to částečně svázané pravidly NBA, ale nebyla to taková situace, že by Tomáš byl v týmu, kde by ho nechtěli.“)

Necítil jsem se tak, že jsem přehazovaný. Bylo mé rozhodnutí ze San Antonia odejít. Urodilo se po dlouhé konverzaci s trenérem Popovichem, kterého si ho nesmírně vážím. I proto to pro mě bylo těžké, do Spurs jsem se chtěl dostat, ale situace v NBA se mění každou sezonou.

Co tedy v týmu, který je znám tím, že vyznává evropské pojetí basketbalu, neklaplo?

Jsou teď v módu přestavby a rozvoje mladých hráčů, takže tam pro mě moc minut nebylo. Ale celá tahle sezona byla složitá. Věřil jsem, že mě v mém původním působišti v New Orleans chtěli, ale nakonec se mnou moc nepočítali. Člověku je z toho na nic, já jsem ke své hře hodně sebekritický a nebylo moc zápasů, kdy bych si řekl, že jsem spokojený.

Dá se z takového období vzít něco dobrého, co vás může posunout?

Určitě, na všech situacích, kdy se nedaří, je něco pozitivního. V dané situaci to tak nevnímáte, je tam frustrace, ale snažíte se soustředit, abyste byli ready, když přijde nová šance. Kvůli nabitému zápasovému programu nebylo moc tréninků, takže to bylo hlavně o individuální a mentální přípravě. Ale těžké sezony mi v kariéře vždy daly nejvíc.