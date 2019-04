Satoranský a rok třetí: přes překážky mezi hvězdy. Co v NBA zažije dál?

Že by upoutávka na budoucnost? Basketbalisté Washingtonu už neměli v závěrečném duelu základní části proti Boston Celtics o co hrát, a tak se na další porážku společně z lavičky dívali i jejich dva nejlepší střelci večera: americká superstar Bradley Beal (16 bodů) - a Čech Tomáš Satoranský.

Dokonáno jest. Čtvrtý našinec, který dostal šanci splnit si dětské sny v NBA, završil ročník 2018-19 individuálně skvěle: 19 bodů, 4 doskoky, 5 asistencí.

Končí tím i jeho tříletá nováčkovská smlouva na celkových devět milionů dolarů.

Ale jeho angažmá v elitní lize by končit nemělo. Jiří Zídek už dávno basketbal nehraje, na sportovní penzi je i Jiří Welsch, Jan Veselý září v Evropě. Jejich stopu Satoranský překonal - a měl by v překonávání pokračovat.

„Tomáš postupně udělal šest kroků,“ líčil nedávno Zídek, český průkopník v NBA. „Nejdřív dorost USK Praha, pak áčko. Béčko Sevilly, áčko Sevilly, Barcelona - a pak Washington. Až následně přišel krok sedmý, kdy se z hráče NBA proměnil v hráče užší rotace.“

Poslední krok byl skutečně nejtěžší. Jak Zídek připomíná: „Někdy je vlastně nejdůležitější být ve správný čas na správném místě.“

To se u Satoranského dlouho nezdálo. Přišel do mužstva šéfovaného Johnem Wallem, borcem s mimořádnými schopnosti i platem. Trenér Scott Brooks ho dlouho viděl spíš jako luxusní (rozuměj vždy spolehlivý) záskok do každé situace. Vysedával na střídačce, chvílemi se dost užíral. Z hvězdy Barcelony se stal náhradník. Učil se spoustě věcí - a když se zdálo, že už na NBA má, minuty mu opět klesly.

Ale postupně jako by na Zídkova slova došlo. Wall je už druhou sezonu po sobě dlouhodobě mimo kvůli zdravotním potížím, poslední operace ho vyřadila i z velké části příštího ročníku, ne-li z celého.

Český záskok? Česká náhrada! Wizards se Satoranským v sestavě předváděli jiný basketbal; pro řadu lidí lepší, kolektivnější. 27letý rozehrávač se stal prvním našincem v NBA, který zkompletoval prestižní triple double. A ještě výmluvnější jsou statistiky dlouhodobé, viz Satoranského měsíční bodové průměry od chvíle, kdy dostal větší roli: leden - 10,9, únor 10,9, březen - 11,1, duben - 10 rovných. Samé dvojciferné počiny!

Co tedy bude dál? Možnosti lze vypočítat od nejméně pravděpodobné. Návrat do Evropy se nejeví reálně, na to v zámoří příliš zaujal.

Přestup v rámci NBA je samozřejmě možný, ale Satoranský a jeho nový klub by zase museli českému dříči hledat padnoucí roli. Takže setrvání ve Washingtonu?

„V průběhu sezony jsem nabídky nikdy neřešil,“ opakoval Satoranský, že jednání započnou naplno až nyní.

V metropoli USA by ho mohla udržet i rodinná pohoda, vždyť se jim zde s manželkou narodil první potomek. Satoranský zná klub - a ten zase jeho. Otazníky však existují i zde. Po letech u Wizards skončil prezident Ernie Grunfeld. Udrží se kouč Brooks, podepsaný pod neúspěchy? Nebo s ním bude mít majitel Ted Leonsis takovou trpělivost, jakou projevil třeba s hokejovým carem Ovečkinem, načež se Leonsisovi Capitals dočkali Stanley Cupu?

Další otázkou - a to neméně důležitou - jsou finance. Satoranského možný plat vidí zámořská média třeba i kolem 10 milionů dolarů za rok. Vzhledem k tomu, že zraněný Wall je se svým monstrózním příjmem de facto nevyměnitelný, by to znamenalo platit poměrně štědře rozehrávače, který je jedničkou dočasně.

Ale možná jsou plány jiné. Takové, že by ofenzivu mělo dirigovat právě v úvodu zmíněné duo Beal, Satoranský. Že by Wizards měli hrát dynamičtěji, soudržněji. Byl to ostatně právě Beal, kdo opakovaně zámořským reportérům tvrdil: „Sato není jen tmel sestavy. On je plnohodnotný, výborný hráč.“

Smeč Tomáše Satoranského v posledním zápase sezony s Bostonem:

Český úkaz mezi globálními celebritami patrně nikdy nedosáhne úrovně a proslulosti těch nejlepších. „Myslím, že ho neurazím tím, když řeknu, že pořád nepatří do nejlepší dvacítky NBA, že to pořád není hráč All-Star kalibru,“ povídal reprezentační kapitán Pavel Pumprla po losu mistrovství světa, když srovnával kamarádův um s hrozbou od Američanů, na něž Češi narazí.

Ale soupeřit s takovými Satoranský už umí. Přes překážky ještě nedošel až ku hvězdám, ale mezi hvězdy ano. Proto není důvod, aby mezi nimi i nezůstal.