Satoranského vyděsily srdeční potíže. Museli jsme být opatrní, přiznal po návratu

Na začátku dubna se Tomáš Satoranský v průběhu euroligového klání se Žalgirisem Kaunas vytratil z barcelonské rotace a na basketbalovou palubovku se vrátil až po patnácti dnech. V rozhovoru po pátečním vítězném duelu s Bayernem Mnichov (95:69) svou absenci vysvětloval: „Měl jsem nějaké srdeční potíže a to člověka vždycky vyděsí.“
Rozehrávač Tomáš Satoranský z Barcelony během utkání s Bayernem Mnichov v Eurolize. | foto: Profimedia.cz

Když se tehdy novináři v Litvě ptali kouče Xaviho Pascuala, proč český reprezentační rozehrávač zvládl jen necelých třináct minut, odvětil: „Náhle se necítil dobře a nemohl pokračovat.“ Klub pak informoval o „příznacích nevolnosti a značné únavě“.

A více nyní prozradil i sám český reprezentační rozehrávač.

„Byl to šok. Vím, že se o tom, co se mi stalo, moc nemluvilo,“ líčil před kamerou TV3. „Měl jsem nějaké problémy se srdcem. Je to něco jiného než sval, koleno nebo kotník... Vyděsilo mě to.“

Uvedl také, že si hned vybavil své první angažmá v katalánském celku, kdy řešil podobné trable. „Museli jsme proto být opatrní,“ zdůraznil Satoranský.

O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?

Čekal proto na dobré výsledky testů, které ho pustily zpátky do tréninkového procesu a v pátek večer také do ostré akce. K vítězství nad Bayernem v posledním kole základní části přispěl 4 body, doskokem a 5 asistencemi.

„Samozřejmě to nebylo příjemné. Ale jsou důležitější věci než basketbal,“ pokračoval elitní rozehrávač. „Testy jsem zvládl dobře a týmu jsem teď pomohl i v zápase,“ těšilo ho.

Tomáš Satoranský z FC Barcelona v euroligovém zápase s Anadolu Efes Istanbul

Barcelonu po devátém místě v základní části Euroligy čeká play in s bělehradskou Crvenou zvezdou a Pascual bude na Satoranského spoléhat.

„Je nesmírně důležitý pro udržení rovnováhy, intenzity a dobré organizace týmu. Velmi nám chyběl. Na konci března jsme se zlepšovali, vraceli se na dobrou úroveň, ale když jsme o něj přišli, zasekli jsme se. Stálo nás to hodně úsilí, abychom se znovu dostali do formy. S ním jsme mnohem lepší,“ nešetřil chválou barcelonský trenér.

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

