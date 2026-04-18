Satoranského vyděsily srdeční potíže. Museli jsme být opatrní, přiznal po návratu

Když se tehdy novináři v Litvě ptali kouče Xaviho Pascuala, proč český reprezentační rozehrávač zvládl jen necelých třináct minut, odvětil: „Náhle se necítil dobře a nemohl pokračovat.“ Klub pak informoval o „příznacích nevolnosti a značné únavě“.
A více nyní prozradil i sám český reprezentační rozehrávač.
„Byl to šok. Vím, že se o tom, co se mi stalo, moc nemluvilo,“ líčil před kamerou TV3. „Měl jsem nějaké problémy se srdcem. Je to něco jiného než sval, koleno nebo kotník... Vyděsilo mě to.“
Uvedl také, že si hned vybavil své první angažmá v katalánském celku, kdy řešil podobné trable. „Museli jsme proto být opatrní,“ zdůraznil Satoranský.
Čekal proto na dobré výsledky testů, které ho pustily zpátky do tréninkového procesu a v pátek večer také do ostré akce. K vítězství nad Bayernem v posledním kole základní části přispěl 4 body, doskokem a 5 asistencemi.
„Samozřejmě to nebylo příjemné. Ale jsou důležitější věci než basketbal,“ pokračoval elitní rozehrávač. „Testy jsem zvládl dobře a týmu jsem teď pomohl i v zápase,“ těšilo ho.
Barcelonu po devátém místě v základní části Euroligy čeká play in s bělehradskou Crvenou zvezdou a Pascual bude na Satoranského spoléhat.
„Je nesmírně důležitý pro udržení rovnováhy, intenzity a dobré organizace týmu. Velmi nám chyběl. Na konci března jsme se zlepšovali, vraceli se na dobrou úroveň, ale když jsme o něj přišli, zasekli jsme se. Stálo nás to hodně úsilí, abychom se znovu dostali do formy. S ním jsme mnohem lepší,“ nešetřil chválou barcelonský trenér.