Také kvůli nim se chtěl loučit v rodné Praze, v hledišti haly Královka najde během nedělního večera i další rodinné příslušníky a známé. „Celkově očekávám asi pětadvacet lidí,“ propočítával sedmatřicetiletý Satoranský, který za národní tým nastupuje od roku 2008.
Rozlučka Tomáše Satoranského
v neděli 29. listopadu
Zápas proti Belgii v předkvalifikaci o EuroBasket 2029 bude tím posledním v reprezentační kariéře Tomáše Satoranského. Vstupenky jsou v prodeji.
Tehdy mu bylo šestnáct a za seniorskou reprezentaci debutoval ve Velké Británii, kde (ne)slavně vyběhl se jmenovkou na hrudi. „Nejraději bych na to zapomněl, ale takhle úsměvná historka se váže k mému prvnímu zápasu,“ zašklebil se vynikající rozehrávač. „Dobré je, že záznam na internetu snad nikde není. Párkrát jsem ho zkoušel najít, ale neuspěl jsem.“
Zato s českým výběrem mohl slavit hned několikrát. Není divu, že zážitky s reprezentací zahrnuje superlativy:
Nejkrásnější.
Nejdůležitější.
„Dostali jsme se na místa, o kterých jsme ani nesnili,“ vyzdvihoval.
Tomáši, co očekáváte, že se vám bude honit hlavou, když v neděli vyběhnete na palubovku?
V ten moment se už chci plně věnovat zápasu. Chci i klukům říct, že se sice těším, nicméně hlavním důvodem, proč jsem si chtěl zahrát ještě v soutěžním utkání, je splnění cílů. Za nejdůležitější považuju vítězství týmu, Belgii musíme porazit aspoň o dvanáct bodů.
Myšlenky na úspěch vytěsní vše ostatní?
Doufám, že mi pomůžou unést tíhu posledního zápasu před celou mojí rodinou, před všemi fanoušky, kteří mi dlouhá léta fandili... Chci udržet koncentraci.
Nebojíte se, že vás nějaká část programu překvapí?
Uvidíme, ale v neděli se budu soustředit jen na zápas. Mám představu, co se tam bude odehrávat, i proto bych si chtěl vše užít ve chvíli, kdy se vyhraje.
Pak bude vaše reprezentační kariéra u konce. Na jaké historky budete vzpomínat?
Uf, těch je hodně, ale nemůžu je s vámi sdílet. Ty nejlepší vznikaly, když se slavila vítězství. A my jsme je dokázali oslavit hodně. K naší partě to patřilo, všichni jsme se na srazy těšili. Vždycky jsme byli hrdí, že můžeme reprezentovat naši zemi.
Což je o to příjemnější, když máte kolem sebe dobré parťáky, že?
Většina z nás se zná už opravdu dlouho, jsme kamarádi. Reprezentanti někdy říkají, že musejí dost obětovat – časově, směrem k rodině. My jsme si to kompenzovali tím, že jsme trávili čas společně. Díky tomu byly některé momenty mnohem jednodušší.
|
Proč se neloučí na palubovce? Víc faktorů, říká Hruban. Chce vidět i dceřin balet
Existuje utkání, které byste si chtěl zahrát znovu?
Těch bych vyjmenoval víc. Určitě zápas s Austrálií (ve čtvrtfinále MS 2019, 70:82), měli jsme v něm delší hluchou pasáž, během které jsme přišli o šanci na vítězství. Znovu bych rád prožil velké vítězství proti Kanadě (v olympijské kvalifikaci), s Ruskem doma (kvalifikace o MS). Zopakoval bych si tu euforii, přišlo mi to jako neopakovatelné štěstí.
Jak se slavilo během olympijské kvalifikace, kterou limitovala covidová opatření?
V izolaci na hotelu, kde jsme měli týmovou místnost. V ní jsme pařili až do do rána. Ale zároveň jsme si přivezli i covid, který tam měl na hotelu někdo z uruguayského týmu. Měli jsme kvůli tomu patálie před odjezdem na olympiádu.
Kde jste na zahajovacím ceremoniálu s Petrou Kvitovou nesli českou vlajku.
To je moment, na který jsem ve své kariéře nejvíc hrdý. Bohužel jsme vlajku nesli před prázdným stadionem, ale i tak to byla obrovská čest.
Slavnostní zahájení. Čeští vlajkonoši, tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.
Hry v Tokiu předčí i úspěšný šampionát v Číně?
Olympiáda je nesrovnatelná. Dlouho to pro nás byla věc, kterou jsme si nemohli ani představit. Bohužel jsme se tam dostali za covidu, což tomu zážitku trošku ubralo. Navíc mrzí mě, že tam nemohli být Martin Kříž a Vojta Hruban, kteří by si to zasloužili.
I když tribuny zely prázdnotou, vnímali jste, jak Češi cestu basketbalového týmu sledovali?
Někdy se mi zdálo, že si nás všímá celý svět. Psala mi řada trenérů, se kterými jsem nebyl v kontaktu, lidé z Ameriky, že mi gratulují, že jsou pyšní.
Už vám začala chodit i blahopřání ke skvělé reprezentační kariéře?
Zatím ne. Očekávám hodně zpráv až po definitivním konci, možná si někdo vzpomene už v neděli, před kterou ale rozhodně vnímám velkou podporu fanoušků. Ve čtvrtek jsem měl podpisovou akci, dorazila na ni spousta fanoušků mladé i starší generace. Chvílemi bylo dojemné vidět, kolik lidí jsem během kariéry inspiroval.
Vliv na basketbalovou komunitu vás i po letech zaskočí?
V Česku nežiju posledních sedmnáct let, vracím se pravidelně jenom v létě a vždycky jsem překvapený, že to pořád trvá. Přece jen už nejsem v NBA, vrchol mám taky za sebou... Je hezké to zase vidět. Ale zase si říkám: Je dobře, že to není moc často, ještě bych se toho nabažil.
Když se vrátíme k reprezentaci. Jaké je vracet se k týmu, který se v poslední době výrazně proměnil?
Rozhodně je to jiné. Jsem rád, že tady ještě je Ondra Sehnal, Mičego (Martin Peterka), ale snad půlku týmu jsem viděl poprvé v životě. (směje se) Zároveň mi to přijde symbolické. Vlastně je škoda, že se s nimi potkám jen v jednom zápase.
|
Houška v nároďáku: Doufám, že si stihnu se Satym zahrát. Nervozita mě netrápí
Například sedmnáctiletý Marek Houška říkal, že se těší, až si spolu zahrajete.
Jsem rád, že ho konečně potkám. Spoustu jsem o něm slyšel, navíc jsem si v nároďáku zahrál s jeho tátou. I to je pěkná historka! Ale Marek mi naštěstí nevezme rekord nejmladšího reprezentanta. (usmívá se)
Vnímáte ho jako svého potenciálního nástupce?
Budu mu držet palce. Někdo mi říkal, že mi je podobný. Myslím ale, že je vyšší než já, má lepší střelbu. Viděl jsem ho zatím jen na záběrech z různých akcí. Udělal na mě dojem, nemá strach hrát, což se mi moc líbí.