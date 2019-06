Jsem stejný rapl jako Bartoň, Welsch byl můj vzor, prozradil Satoranský

Satoranský se představil ve Welschově výběru. Během dospívání se snažil bývalého hráče Golden State, Bostonu, Milwaukee a Clevelandu napodobovat.

„S Jirkou jsme si v některých věcech na hřišti docela podobní. Byl to jeden ze vzorů. Když jsem vyrůstal, tak jsem se snažil od něho něco naučit a určitě mi to pomáhalo,“ řekl Satoranský.

„Byl to hodně univerzální hráč, který nebyl známý tím, že by byl velký střelec, ale dělal hráče kolem sebe lepšími. Myslím, že to mi do mé kariéry dost dalo,“ podotkl odchovanec USK Praha.

Satoranský teď v NBA překonává Welschovy české rekordy. „Já myslím, že si to užívá a je rád, že se někomu daří. Je to dobré pro český basketbal, Jirka už se pohybuje kolem federace a snaží se popularitě basketbalu pomáhat, jak se dá,“ prohlásil Satoranský.

„Určitě to nebere nijak zle, že mu mizí rekordy. Mám pocit, že má pořád nejvíc bodů. Tak uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Jsme velcí kamarádi dlouhou dobu a vždycky jsme se podporovali,“ doplnil jeden ze čtyř českých hráčů v NBA v historii.

Povahou je „rapl“ stejně jako Bartoň

I při exhibici podle něj bylo vidět, jakým je Welsch lídrem.

„Myslím si, že si to hodně užil, ale zároveň se staral o organizaci. Chtěl, aby bylo všechno perfektní, takže to bylo určitě náročné. Jako šéf byl vždycky dobrý, jak v kabině nároďáku, tak teď při zápase,“ doplnil.

Bartoňův vliv na svůj vývoj datuje až od společných setkání v české reprezentaci.

„Nebylo to ani tak hrou, ale tím, jak jsme si povídali o basketu, a různými radami, které mi dával v tréninku. Myslím, že povahou mám blíž k Lubošovi. Je to takový rapl jako já a to jsem se v něm někdy hodně viděl. On věděl, jak by se některé situace měly řešit a zvládat,“ uvedl.

Pomáhalo mu to i v Barceloně, bývalém Bartoňově působišti, kde Satoranský hrál v letech 2014 až 2016.

„V Barceloně ho znalo hodně mých bývalých koučů. Vždycky mi pomohlo si s Lubošem popovídat o různých situacích. Je nejen inteligentní v basketbale, ale všeobecně velice chytrý člověk. Vždycky mi pomohl,“ řekl Satoranský.

V Pardubicích se setkal i s dobře známými tvářemi z působení ve Španělsku, kde hrál také pět let za Sevillu. „Hrál jsem s Boštjanem Nachbarem a také proti spoustě hráčů jako Carlos Jiménez nebo Berni Rodríguez. Bylo hezké se s nimi sejít na palubovce a popovídat si o bývalých zápasech a trenérech,“ prohlásil.

Diváky bavil smečemi a jednu mu skvěle připravil i herec Ivan Trojan. „Hodně mě překvapil, že to tam přihrál. Musel jsem se hodně snažit, abych to zakončil. Ale už jsme spolu jednu charitativní akci hráli a trošku jsme se sehráli. Obdivuju, jak basket hraje a v jaké formě se pořád drží,“ ocenil čtyřiapadesátiletého herce.

V hledáčku má světový šampionát i novou smlouvu

Satoranský se už chystá na mistrovství světa, kde se reprezentace představí poprvé od roku 1982.

„Individuální přípravu směřuju k příští sezoně a zároveň pro nároďák na mistrovství světa. Snažím se, abych se připojil v největší síle. Hrozně se na to těším, je to historické léto pro český basketbal a myslím si, že to může být úspěšné,“ prohlásila hvězda týmu Ronena Ginzburga.

Tomáš Satoranský (vlevo) a Jiří Welsch během exhibice Poslední souboj

Čeká jej také jednání o nové smlouvě a mezitím sleduje dění u Wizards. Ti ve čtvrtek draftovali Japonce Ruie Hačimuru, jenž působil na univerzitě Gonzaga.

„Myslím, že je to výborná volba. Měl úžasnou sezonu v Gonzaze. Je to celkem vtipné, že hraje za Japonsko a potkáme se ve skupině. Je to nepříjemný hráč, ale velký přínos pro Washington,“ dodal Satoranský.