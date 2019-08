Přiletěl dozor z Chicaga. Satoranský ocenil návštěvu a velebil Němce

„Byl to určitě pro nás nejtěžší test. Fyzičnost a atletičnost Němců byla nad naše síly. Dostali jsme se celkem do zápasu ještě na konci druhé čtvrtiny dobrým presingem a vybíháním. Trošku ubývaly síly, Němci mají samozřejmě široký kádr a dneska to ukázali. Troufám si říct, že s Litvou to bude nejtěžší náš soupeř v přípravě a tyto zápasy jsou jen dobře,“ řekl Satoranský.

Lekce od Němců Čeští basketbalisté před MS poprvé prohráli

Němce táhl rozehrávač Dennis Schröder z Oklahoma City 21 body, k němu se přidal Daniel Theis z Bostonu (17).

Hráli i Maxi Kleber z Dallasu a nová dvojice Washingtonu, dosavadního týmu Satoranského, Isaac Bonga a Moritz Wagner (ten se mihl na hřišti jen letmo). V NBA donedávna působil také Paul Zipser.

Více než počet hráčů soupeře z NBA ale podle Satoranského dělal Čechům problémy styl hry.

„Přeci jen ty typy hráčů jsou hodně atletické, je to hodně vidět na pivotech, i křídla jsou docela vysoká a atletická, dokážou to hodně točit. Nasazení neupadá po celých čtyřicet minut a na doskoku je to samozřejmě náročné. Myslím, že Německo je jeden z těch nejlepších týmů na mistrovství světa a jsem zvědavý na jejich cestu,“ prohlásil.

Při prohře o 19 bodů si výběr trenéra Ronena Ginzburga nepomohl trojkami a měl jen dva úspěšné pokusy z patnácti.

„To je samozřejmě kvůli té obraně. Byla vysunutá, byly tam rychlé rotace, my jsme se snažili je napichovat nebo to překonat přihrávkami, ale moc nám nenechali volné střely jako Poláci. Z toho pramenil menší počet trojek. Proti těmto obranám je to daleko náročnější si to procento udržet, protože je to fyzicky náročný zápas,“ doplnil Satoranský.

V pátek proti Polsku i Německu ho sledoval v hledišti chicagský kouč Jim Boylen, který jej viděl poprvé od jeho přestupu z Washingtonu k Bulls.

„Jsem za to samozřejmě rád. Ukazuje podporu nejen organizace Chicaga, ale i trenéra. Měli jsme dobrou konverzaci včera, protože tam nebudu v září na začátku, kdy bude týmový mítink, takže mě chtěl vidět ještě předtím,“ uvedl Satoranský, který v té době bude bojovat v Číně.

V pátek se mu předvedl 12 body a 11 asistencemi, o den později zaznamenal čtyři body a dvě asistence. „Myslím, že je to z mojí pozice super, že je tady trenér a ukazuje zájem. Snad viděl dobré zápasy. Dneska to bylo pro nás těžké - druhý den, hodně fyzický tým a byl to velice náročný zápas,“ dodal Satoranský.