Satoranský a další galashow: Píšeme historii, užívám si každou vteřinu

I trenér Ronen Ginzburg na tiskové konferenci vyprávěl: „Rozhodl tým - a tenhle chlap vedle mě.“ Satoranský má v Číně vynikající formu. Jeho nový zaměstnavatel v NBA Chicago Bulls se musí radovat, koho 1. července podepsal.

„Je to strašně náročné. Vždycky, když přijdu na pokoj, jsem vyšťavený - nejen po těch odehraných minutách, ale i kvůli tomu, co tady prožívám,“ líčí Satoranský poslední emotivní dny. „Už skoro nemluvím. Navíc v kabině zpíváme oslavné písničky, Černé anděly od Lucie. To je náš song.“

I po suverénním triumfu 93:71 nad Brazílií si mohli basketbalisté zakřičet: „A ty jsi byla prvá!“ První výhra v osmifinálové skupině mistrovství světa znamená, že v pondělí proti Řecku může Česko oslavit postup mezi elitních osm týmů planety.

Jak to všechno prožíváte?

Na tomhle turnaji je hodně emocí. Užíváme si každou vteřinu a já jsem rád, že to můžeme prodloužit o další den a být pořád ve hře o čtvrtfinále. Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát na mistrovství světa o čtvrtfinále proti Řecku, tak mu neuvěřím. Zatím je neskutečné, co se tady pro nás děje. Musíme se na Řeky znovu skvěle připravit. Nejdůležitější je zůstat hladoví.

Proti Brazilcům jste byli. Zničili jste je.

Viděli jsme, že když se hraje trochu pomaleji, jsou mnohem silnější, protože mají chytrý tým. My hráli od začátku s vysokým nasazením, což nás vždycky nejvíce zdobilo. Hned v první čtvrtině se nám podařilo jim odskočit a pak už jsme je nenechali vrátit se do zápasu. Trochu jsem od nich čekal nápor ve druhém poločase, naštěstí jsme nepolevili.

Vedli jste od první do poslední minuty, napadlo by vás to?

Mě toho tady nenapadlo... Třeba, že budeme hrát s Řeckem o čtvrtfinále. Na tomhle mistrovství se dějí věci! Jsem rád za všechny kluky, jsem na ně hrdý.

Působíte jako semknutý, jednotný tým.

Kolektivní duch tam je od začátku přípravy. Jsem rád, že to ukazujeme lidem kolem sebe i fanouškům; je vidět, že kluci získávají sebevědomí. A hlavně to nadšení.

Jak moc vašemu sebevědomí pomohla senzační a hlavně zasloužená výhra nad Tureckem?

Hlavně jsme dneska měli výborný přístup k utkání - chtěli jsme zapomenout na to, co jsme zatím v Číně odvedli. Jít do zápasu tak, jako by to už byly vyřazovací boje. Nemohli jsme si dovolit prohrát, protože pak už bychom neměli šanci na postup. Jenom to ukazuje, že naše mentalita je silná. Teď si jen přejeme, aby se uzdravil Blake (Schilb). Snad se dá do kupy.

Máte za sebou čtyři zápasy v sedmi dnech, točíte osm až devět hráčů...

Pomáhá nám nadšení a taky to, že tady můžeme psát historii. To se pak síly obnovují samy.

Udržovali jste maximální tempo až do závěrečného klaksonu i proto, že vám může proti Řecku pomoci celkové skóre?

Samozřejmě, že jsme na konci počítali. Je dobré, že se nám povedlo udržet vedení o dvacet dva bodů. Ale bylo by špatné jít na Brazilce s tím, o kolik by se hodilo vyhrát - nejdůležitější je hrát každou pozici naplno a nepolevovat. To samé bude platit proti Řecku, tam taky nesmíme vnímat ten možný rozdíl. Nesmíme se případně uspokojit tím, že můžeme prohrát o nějaký počet bodů. Protože to pak začnete prohrávat během prvních dvou minut.

Můžete být vůbec s něčím na turnaji nespokojený?

Ani to, že jsme vyhráli třikrát po sobě na mistrovství světa, z nás nedělá dokonalý tým. Máme určité momenty, kdy nejsme dost trpěliví v útoku. Je vidět, že když hrajeme postupný útok a dostaneme se do dobrých pozic, tak někdy máme problémy s tlakem na míč. V obraně jsou také věci, které se dají zlepšit. Ale naše nasazení tohle všechno zakrývá.

