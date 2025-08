Proto nepřekvapí, že při dotazu na vytyčené cíle rychle odpovídal: „Nejdříve se musím dostat fyzicky na sto procent, nebo aspoň blízko. Beru to jako osobní výzvu, abych vůbec klukům mohl v něčem pomoct a nebyl tam jenom jako nějaká psychická podpora.“

A neváhal ani u mety, na kterou se zaměří celý tým – postup ze skupiny, během které svěřenci Diega Ocapma postupně vyzvou Portugalsko, Turecko, Estonsko, Srbsko a domácí Lotyšsko.

„Navíc tento reprezentační blok má možná ještě větší úkol: Aby se mladí hráči začlenili do svých rolí a začali hrát zápasy na reprezentační úrovni pod velkým tlakem,“ připomněl generační obměnu, kterou basketbalový národní tým prochází. „Ta parta, co tady dlouho byla... No, už pomalu mizíme,“ smál se.

Z dřívějších stálic chybí především podkošová síla. Průtahy v rehabilitaci nepustí do hry Jana Veselého, s reprezentací už sekl Ondřej Balvín, který aktuálně hraje v Číně, a Patrik Auda se soustředí na pokračování angažmá v Japonsku.

Právě v tomto aspektu se dají očekávat potíže. Pořádný test přinesou střety s hvězdami – Nikolou Jokičem, Kristapsem Porzingisem či Alperenem Sengünem.

Tomáš Satoranský řídí hru z české lavičky.

„Zatím je to neznámá, kluky bude velice těžké nahradit. Člověk musí samozřejmě hrát zkušeně, rychle dopředu a bojovně, ale bude to strašně náročné,“ přemítal elitní rozehrávač. „Bez odehraného zápasu se ještě nedá nic hodnotit. Nicméně síla týmu je velký otazník pro všechny z nás.“

Oproti předchozímu kontinentálnímu šampionátu by měl vedle Satoranského hrát klíčovou roli Vít Krejčí, aktuálně jediný Čech působící v prestižní NBA.

„Je pravda, že na posledním EuroBasketu jsme měli oba fyzické problémy. A teď máme první takovou velkou možnost vést tým společně,“ říkal Satoranský. „Myslím, že Vítek je na to připravený. Docela mě překvapilo, kolik nabral svalové hmoty. Má obrovské nadšení, což je jedna z těch největších předností, když hrajete za národní tým.“

A také o předávání reprezentačních hodnot bude EuroBasket 2025.

Všechny různé tradice a rituály mají zase přeskočit na další generaci, jak hezky vysvětloval manažer Jiří Welsch: „Když jsem začínal, něco jsem si odnesl od Jiřího Zídka. Pak jsem končil já a předával jsem některé věci Tomášovi, ten je zase posune dál. Třeba i k Honzovi Zídkovi.“

Když ale před tréninkem přišla řeč na životosprávu, barcelonská opora se rozesmála: „To radši ať nepředáváme nic, ať si nás nevšímají... Nová generace nechce jít na pivo, že jo, oni jsou doma zalezlí, takže nemůžeme předávat nic z té životosprávy!“

Ve třiatřiceti letech pozoruje, že komunikace s o dekádu mladšími parťáky není vždycky jednoduchá.

„Ale nechci tady znít jako nějaký starý páprda, který nadává na mladší generaci,“ bránil se. „Kluci jsou plní elánu, chtějí tady být, takže se určitě budou ještě postupně začleňovat. A možná se budeme i sbližovat právě postupem těch dnů v reprezentaci.“

Už v úterý nastoupí v Málaze k prvnímu přípravnému duelu proti Španělsku. Dále se postaví na turnaji v Mnichově také Srbům a někomu z dvojice – Německo, Turecko. Vše pak zakončí utkání v Pardubicích proti Gruzii (čtvrtek 21. srpna).