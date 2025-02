Satoranský o divných pocitech po postupu: Naštěstí nedopadly špatně dvě koncovky

„Naštěstí dvě koncovky za jeden večer nedopadly špatně pro nás,“ ulevil si zkušený rozehrávač. „Můžeme slavit, ale samozřejmě jsou to takové hořkosladké pocity.“

Češi totiž v závěru duelu s Řeckem sahali po vítězství, vedli o tři body a navíc šel Satoranský házet dva trestné hody. Nakonec neproměnil rovnou tři – jeden totiž kvůli přešlapu hostujících hráčů nechali arbitři opakovat.

„Mrzí mě, že jsem kluky zklamal v tom nejdůležitějším momentu,“ bral na sebe zodpovědnost. Nejednalo se ovšem o jediný nedostatek z koncovky zápasu.

Ke srovnávací řecké trojce totiž vůbec nemuselo dojít. Ondřej Sehnal ale nefauloval a nechal Toliopulose zakončit.

„Čekal jsem, až se přiblíží, ale on to udělal fakt výborně, dal si k míči i druhou ruku. Bál jsem se, aby se neopakovalo to, co se stalo v Eurolize už milionkrát – když hráč chytí míč oběma rukama, jsou z toho tři šestky. To jsem nechtěl riskovat. Zvedl obrovsky těžkou střelu z devíti metrů, co k tomu říct, klobouk dolů,“ popisoval Sehnal.

Český rozehrávač Ondřej Sehnal v zápase s Řeckem

A zastával se i parťáka na pozici rozehrávače: „Saty měl obrovsky těžký zápas v nohách, táhnul nás. Působily na něj emoce, samozřejmě obrovská únava, protože na tom hřišti nechal to, co v sobě měl. Tohle určitě nejde za ním. Těch chyb v poslední čtvrtině byla spousta a nerozhoduje se to v posledních deseti vteřinách.“

Nakonec i jeho mohl těšit postup mezi evropskou elitu, který přebil zklamání také u Satoranského: „Asi teď vítězí radost z postupu, samozřejmě. Přece jenom jsme se sešli kvůli úspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy. To byl náš společný cíl.“

Hvězda reprezentace pamatuje už oslavy na samém začátku úspěšné šňůry po kvalifikaci na EuroBasket 2013. „Bylo zakletý, jak moc jsme to slavili. Myslím si, že jsme určitě nečekali, že budeme držet basketbal v popředí takhle dlouhou dobu,“ usmál se.

„Je velice důležité držet český basketbal nahoře a zúčastňovat se těchto velkých akcí, jako je mistrovství Evropy. Myslím si, že když se na to člověk zpětně podívá, je to velký úspěch dostat se tam popáté v řadě.“

Ze současného kádru jsou pamětníky roku 2013 ještě Vojtěch Hruban a Ondřej Balvín, společně se Satoranským vedle sebe sledují růst nové generace. Mladíci už v týmu kouče Diega Ocampa pomalu zastávají důležitější role, což ukázali i proti Řecku.

Nyní by měli dostat šanci předvést se i na velké akci.

„Právě pro mladé hráče, pro tu změnu generací, je dobré, aby si to zažili, vyzkoušeli. Máme své zkušenosti, když se tým trošku měnil a přicházeli noví hráči, nebylo pro nás mistrovství Evropy 2017 moc úspěšné,“ připomněl Satoranský a dodal: „Myslím ale, že nás to docela nakoplo do dalších let: k mistrovství světa a olympiádě.“