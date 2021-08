Trojka a jednička pro Satoranského, ani v New Orleans číslo nezmění

Jediný český zástupce v zámořské soutěži je jednou z šesti nových tváří v klubu, který přivedl v posledních týdnech také Garretta Templea, Jonase Valančiunase, Herberta Jonese, Devonte Grahama a Treye Murphyho.

Satoranského vyměnilo na začátku srpna Chicago za jiného rozehrávače Lonza Balla. Devětadvacetiletý rodák z Prahy se o přestupu dozvěděl během letu z olympijských her v Tokiu, kde byl oporou českého týmu, jenž se pod pěti kruhy představil po 41 letech. V reprezentaci nosí dlouhodobě číslo 8.

Pro Satoranského jde o třetí angažmá v elitní soutěži. Za Washington odehrál 210 utkání v základní části a dalších 16 v play off. V Chicagu ve dvou koronavirem poznamenaných ročnících nastoupil do 123 utkání a do vyřazovací části s ním ani jednou nepostoupil.

V dosavadní pětileté kariéře v NBA má Satoranský bilanci 7,4 bodu, 4,2 asistence a 3,0 doskoky na zápas. Na příští ročník má ještě platnou smlouvu s ročním platem 10 milionů dolarů.