Satoranský, nejlepší Čech v NBA? Welsch přichází o svoje rekordy

Tu nejdůležitější statistiku pro basketbalisty, má „pod palcem“ stále ještě Jiří Welsch, na kontě má přesně 1519 bodů. Tomáš Satoranský skóroval 1124 bodů. Oba podkošoví hráči výrazně zaostali. Jan Veselý zvládl 590 bodů a Jiří Zídek 493 bodů.

Pokud Satoranskému vydrží dosavadní bodové průměry, předežene Welsche v druhé polovině příští sezony.

Od loňského února je Satoranský držitelem rekordu v počtu nastřílených bodů v jednom zápase. Bylo jich 25 proti Chicagu. O jeden víc než kdy dokázal Welsch. Zídek se dostal na 21 bodů hned ve svém druhém duelu, výkonu proti Philadelphii se už ale nepřiblížil.

Satoranský kraluje českým hráčům především v asistencích, což při jeho pozici rozehrávače nepřekvapí. V NBA jich zatím zvládl 620, to je už o 245 více než za celou kariéru Jiřího Welsche. Jen v tomto kalendářním roce se člen základní pětky Washingtonu dostal na dvouciferný počet asistencí v pěti utkáních.

„Při přihrávkách se snažím využívat své výšky a rozhledu, především při clonách. Pokoušel jsem se to okoukat od Dimitrise Diamantidise, který v tom byl podle mě jeden z nejlepších,“ prozradil dvoumetrový Satoranský pro klubový web.

V kolonce doskoků vévodí křídelník Welsch, bývalý kapitán české reprezentace doskočil celkově 602 nepovedených střel. Za ním je euroligový vítěz Jan Veselý s 562 doskoky.

Satoranský ale ztrácí na Veselého už jen 69 doskočených míčů, v posledních zápasech výrazně překonával svůj sezonní průměr tří doskoků na zápas a Veselého patrně překoná ještě v této sezoně. Welsche pak nejspíše hned na začátku té nadcházející.

V předvánočním duelu proti Phoenixu, ve kterém se hrála tři prodloužení strávil Satoranský na palubovce přes 48 minut, čímž vytvořil český rekord v počtu odehraných minut v jednom zápase NBA. Překonal vlastní zápis z duelu s LA Lakers.

V utkání hraném 14. ledna zaznamenal jako vůbec první český hráč triple double s 18 body, 12 doskoky a 10 asistencemi, povedlo se mu to proti nejlepšímu ligovému týmu Milwaukee Bucks.

Tomáš Satoranský a jeho první triple double:

V několika následujících zápasech se ocitl blízko tomu, aby svůj kousek zopakoval (21 bodů, devět doskoků a osm asistencí se San Antoniem nebo 16 bodů, 10 asistencí a sedm doskoků v repríze s Milwaukee).

Satoranský mezi krajany vyčnívá především střelbou zpoza trojkového oblouku. Za dvě a půl sezony vsítil 99 trojek s úspěšností 42 procent. Jiří Welsch proměnil za čtyři ročníky 118 trojek s úspěšností 34 procent.

České kariéry v NBA Jiří Zídek

1995-97 Charlotte Hornets

1997-98 Denver Nuggets

1998 Seattle SuperSonics Jiří Welsch

2002-03 Golden State Warriors

2003-05 Boston Celtics

2005 Cleveland Cavaliers

2005-06 Milwaukee Bucks Jan Veselý

2011-14 Washington Wizards

2014 Denver Nuggets Tomáš Satoranský

od 2016 Washington Wizards

„Je vidět, že moje úspěšnost střelby šla hodně nahoru. Zvláště při trojkách. Práce na střelbě během léta se projevuje pozitivně a zvláště trojky z rohu jsou něčím, co teď oproti minulosti využívám,“ dodal v jednom pozápasovém rozhovoru Satoranský.

Vyšší počet vystřelených trojek reprezentačního rozehrávače jen potvrzuje moderní trend.

V sezoně 2010 mělo Orlando nejvíce pokusů z celé ligy s 25 pokusy za zápas. Tak „málo“ trojek střílí v letošní sezoně jen San Antonio. Nejpilnější jsou v Houstonu, vypálí za jedno utkání průměrně 45 trojkových pokusů.

Welsch drží prvenství i v odehraných zápasech, bývalý kapitán české reprezentace naskočil do 247 utkání a z toho do 102 zápasů zasáhl jako člen základní pětky. Satoranský se zapojil do 186 zápasů a především při absencí Johna Walla nasbíral už 63 nominací do základní sestavy. Jiřího Welsche v této sezoně nedostihne.

Jan Veselý jako člen základní sestavy zasáhl do 25 zápasů a Jiří Zídek, vůbec první Čech v NBA, nastoupil v základu jen 23krát.

Zajímavostí jsou spáchané fauly, při čtyřletému působení jich má nejvíce Jiří Welsch, celkem 394. Jan Veselý se proti pravidlům provinil v 384 případech, v lize přitom odehrál téměř o sto zápasů méně než Welsch. Satoranský následuje se 305 fauly, Zídek jich měl 241.

Co se týče trestných hodů, zde má nad Pražanem Satoranským navrch rodák z východočeských Holic. Za svou zámořskou kariéru proměnil Welsch 369 šestek. Washingtonský dirigent proměnil jen 171 šestek, a tak zůstane tato statistika i po příští sezoně možná jako jediná nepřekonaná.

V úspěšnosti trestných hodů kraluje Jiří Zídek. Ve svých třech sezonách v týmech Charlotte, Denveru a Seattlu proměňoval šestky s 78% přesností.

Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský (vlevo) a Jiří Welsch se podepisují fanouškům.

Pokud dostane bývalý hráč USK Praha novou smlouvu v NBA, dá se předpokládat, že většinu českých rekordů získá. Basketbal, jakým se posledního půl roku Satoranský prezentuje, zatím žádný Čech nepředváděl. Díky jeho nasazení a týmovém duchu se mu dostává uznání, a tak je skoro jisté, že v zámoří zůstane.

Bude-li jeho nová smlouva víceletá, pokoří Satoranský další český rekord. Welsch vydržel v NBA celkem čtyři roky, Zídek s Veselým jen tři.