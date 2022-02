Basketbalista Tomáš Satoranský v aktuální sezoně NBA strádá. V roce 2022 zasáhl jen do dvou soutěžních duelů, naposledy hrál 25. ledna. Naděje mu svitla, když se z New Orleans s několikahodinovou zastávkou v Portlandu přesunul do San Antonia, ovšem všem třem dosavadním zápasům v novém působišti přihlížel jen z lavičky.