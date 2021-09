Chceme vyprodat O2 arenu, hlásí Satoranský. Těší se i na „létající tank“

Již v říjnu, kdy bude zároveň vrcholit příprava k první vlně prodeje vstupenek na EuroBasket 2022, bude zveřejněn originální videoklip v hlavní roli s Tomášem Satoranským, nejlepším českým basketbalistou současnosti.

„Je jen dobře, že EuroBasket propagujeme takhle dlouho dopředu, protože náš sen je vyprodat O 2 arenu a je důležité, že se lidi o tom začínají dozvídat a mohou se na takhle velkou akci těšit. Myslím si, že je to opravdu jedna z největších basketbalových akcí pro Českou republiku v historii a já se na to moc těším,“ řekl Satoranský pro projekt Česko dribluje!



Brzy třicetiletý basketbalista zažil již pět sezon v NBA, šesté místo na mistrovství světa, olympiádu v Tokiu a roli vlajkonoše.

„Domácí mistrovství Evropy bude patřit k třešničkám mé kariéry, protože hrát doma před svou rodinou a fanoušky, kteří mi fandí po celou kariéru, je prostě něco jedinečného. Olympiáda, mistrovství světa a NBA mají své kouzlo, ale domácí mistrovství je zkrátka propagace basketbalu a České republiky, a proto je to jedinečná příležitost, jak se ukázat.“



A natáčení kampaně? „Užil jsem si ho moc. Podobné akce máme v NBA každý rok, kdy natáčíme videa a propagujeme určité věci před sezonou. Mistrovství Evropy v Praze je jedinečná akce a člověk by na to měl vynaložit energii, protože všichni chceme, aby to bylo perfektní,“ řekl Satoranský po natáčení, které probíhalo v pražské sportovní hale Královka.

Tomáš Satoranský

Tři roky strávil Tomáš Satoranský ve Washingtonu, dva v Chicagu, nyní ho čeká nová zkušenost v New Orleans, kam jej Bulls v srpnu vyměnili. Ovšem obavy z nového prostředí u něj nenajdete.

„Jsem typ hráče, který se dokáže přizpůsobit dost rychle. V NBA už nějaké jméno mám, tak se nebojím, že zase budu muset něco dokazovat. Vstup do nového prostředí je důležitý, ale spíše jsem natěšený,“ podotkl český rozehrávač.



Téměř dva měsíce měl po olympiádě volno. Užil si čas s rodinou i návštěvu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Nyní už se těší na tréninky s novým týmem.

V týmů pelikánů najde i řadu starých známých. Třeba bývalého spoluhráče ze Sevilly Willyho Hernangómeze. „Je to můj velký kamarád, těším se na něj. Z Chicaga se mnou přišel i Garrett Temple, ke kterému jsem měl v kabině také hodně blízko. To vždy pomáhá rychleji se adaptovat a začlenit v novém prostředí, když už tam máte někoho, koho znáte z dřívějška. Pro mě to bude podobná situace, jako když jsem přicházel do Chicaga. Je tam hodně mladých hráčů a já tam budu jeden z těch zkušenějších.

Zion Williamson v dresu New Orleans Pelicans

Hvězdou Pelikánů je Zion Williamson, jedenadvacetiletý pořízek, jemuž se kvůli jeho váze téměř 130 kg přezdívá létající tank. „On je hříčka přírody a obrovský fenomén. Na hru s ním se moc těším,“ má jasno Satoranský.

„A pak je tam Brandon Ingram, další All Star hráč a veliká hvězda. V NBA má každý tým spoustu talentu a bude hodně zajímavé s takovými osobnostmi hrát. Doufám, že se nám sezona vydaří.“

Český lídr zároveň věří, že se soutěž dohraje bez přerušení a s fanoušky na stadionu. „A samozřejmě chci mít sezonu co nejlepší, abych měl formu vyladěnou na reprezentaci.“