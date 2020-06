Změnil jsem názor, návrat NBA může společnosti prospět, uznal Satoranský

Že se bude sezona dohrávat, to Satoranský přes počáteční skepsi očekával. Nejprve ale takovou možnost považoval za nereálnou.

„Byla tam velká nejistota, nikdo nevěděl, co se bude dít. Ale postupně se můj názor změnil. Myslím, že to pro společnost může být dobrý přínos a takový první znak, že se ta společnost vrací do normálu,“ konstatoval osmadvacetiletý hráč v rozhovoru na ČT24. „Takže jsem to trošku očekával a je to teď velká úleva, že už něco oficiálně bylo oznámeno,“ dodal.

Sám byl připravený na obě varianty. Počítal s tím, že by se vrátil do Spojených států a dohrál soutěž. Ta se nakonec rozběhne, ale jeho klubu se to týkat nebude.

ESPN's Wide World of Sports, součást Walt Disney Worldu u Orlanda bude hostit NBA.

Z Východní konference bude ve hře jen devět týmů proti třinácti ze Západní konference. „Myslím si, že to je fér. Západní týmy jsou silnější než ty východní a celou sezonu to tak bylo. Zaslouží si mít více účastníků,“ konstatoval Satoranský.

Kritériem výběru byla velikost ztráty na pozice zajišťující play off. U Orlanda se má hrát ještě osm zápasů základní části a zařazeny tam byly týmy, kterým chybělo na postup maximálně šest výher. Bulls patřilo v době přerušení sezony 11. místo ve Východní konferenci s bilancí 22 výher a 43 porážek, zbývalo jim sehrát 17 utkání.

„Nám chybělo osm zápasů (na play off), což je docela velké množství, když se podíváte na Západní konferenci. Naše sezona nebyla úspěšná. Bohužel naše výkony nebyly stabilní, měli jsme velké výkyvy ve výkonech a zápasech,“ prohlásil Satoranský.

„Máme před sebou velkou práci a zlepšování a můžeme teď využít toho času a připravit se na další sezonu. Ale samozřejmě je to také frustrující, protože bude dlouhá prodleva bez zápasů a bude to specifické se připravit na novou sezonu,“ uvažuje nad nejbližší budoucností.

Poslední zápas v NBA odehrál Satoranský v březnu a na další si teď bude muset společně s hráči všech osmi neúspěšných týmů počkat do prosince. „To bude ta největší výzva pro týmy a hráče, kteří se nedostali do toho play off formátu,“ podotkl Satoranský.

Sám nezahálí, pracuje s kondičním trenérem Michalem Miřejovským a bude mít možnost připravovat se se svým bývalým klubem USK Praha. „Budu mít naštěstí přístup do haly tady v Česku a už jsem přemýšlel, že bych se zapojil do tréninku přímo s USK. Budeme mít reprezentační srazy, což tomu všemu pomůže,“ vypočítal.

Tomáš Satoranský na pražské Folimance

Až se pak sezona v Orlandu rozběhne, rozhodně si to nenechá ujít a chystá se vše sledovat v televizi. Bude podle něj zajímavé, jak se hráči vyrovnají s podmínkami zápasů bez diváků. „Bude to velice specifický a mentálně těžký pro ty týmy a hráče. V NBA se nikdy nehrálo bez diváků,“ upozornil Satoranský.

Sám své zkušenosti s prázdnými halami připomněl, to ale byly jednotlivé zápasy třeba při trestech pro fanoušky nebo reprezentačních přípravách. „Ale tady se bavíme o celém turnaji a několika desítkách zápasů. Týmům to bude chvíli trvat, než si zvyknou,“ dodal.