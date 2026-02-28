Reprezentaci se splnilo přání. Satoranský bude hrát v Jihlavě proti Slovincům

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku - Že Tomáš Satoranský může posílit národní tým na poslední chvíli, avizovali už při oznámení první nominace. A nyní je jasné, že elitní rozehrávač reprezentaci v dalším utkání kvalifikace o mistrovství světa 2027 pomůže. Druhý zápas se Slovinskem začíná v neděli v Jihlavě od 18.00.
„Komunikace s Tomášem a Barcelonou je kontinuální. Nechceme ho já ani Luboš v průběhu sezony úplně zatěžovat, ale jak se blížilo okno, nabírala komunikace na obrátkách. Detailně jsme se k tomu bodu dostali při mé návštěvě ve čtvrtek 12. února v Barceloně,“ popsal manažer národního týmu Jiří Welsch v tiskové zprávě.

Věděli jsme o Češích všechno, pochvaloval si slovinský kouč. Bartoň nic nevzdával

Dlouho se vyčkávalo, jak se vyvine Satoranského zdravotní stav. V únoru ho trápilo zranění zad, ale poté nastoupil ke dvěma zápasům Copa dey Rey i euroligovému mači v Boloni.

„Vyměňovali jsme si zprávy, drželi palce, aby Copa del Rey dopadla úspěšně výsledkově i aby ji Tomáš zvládl fyzicky. To první se bohužel moc nepovedlo, ale Tomáš zátěž vydržel. Už od minulého týdne jsme vyřizovali jeho letenku, aby měl místo v letadle jisté,“ pokračoval Welsch.

Tomáš Satoranský dává rozhovor po utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.

V prvním kvalifikačním okně Satoranský výrazně přispěl ke dvěma výhrám – proti Švédsku dal 16 bodů a přidal 6 asistencí, v Estonsku se blýskl 18 body a 16 asistencemi, čímž vytvořil rekord kvalifikace o MS.

„K týmu se připojí sobotním obědem v Jihlavě, aby mohl absolvovat už předzápasový trénink,“ přiblížil reprezentační manažer. „Tomášovi jsme já i celý tým moc vděční za jeho přístup a touhu reprezentovat i v rámci další extrémně náročné sezony.“

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Super-G ONLINE: Ledecká zatím čeká na start. Do čela jde Robinsonová

Ester Ledecká na startu tréninku sjezdu v Soldeu.

Program Světového poháru v Soldeu pokračuje superobřím slalomem. Ester Ledecká se v Andoře pouští na trať s číslem třináct, Barbora Nováková má padesátku. Jak si obě Češky vedou? Sledujte od 10.15...

28. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:30

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Jaromír Jágr a lidé spjatí s kladenským hokejem.

Proč se Jaromír Jágr po prohraných zápasech schovával v kotelně? Jak se v chodbě choval k rozhodčím? V jakou nekřesťanskou noční hodinu ho viděli trénovat? Hokejový génius před pár dny zvěstoval svůj...

28. února 2026  10:30

Salač odstartuje novou sezonu ze třetí řady. Sprint v Thajsku ovládl Acosta

Závodníci ve sprintu MotoGP.

Filip Salač odstartuje do nové sezony mistrovství světa silničních motocyklů z třetí řady. V kvalifikaci na úvodní Velkou cenu Thajska obsadil ve třídě Moto2 osmé místo.

28. února 2026  10:27

Šampionka Maděrová se vrací do závodů. Vyhrála kvalifikaci v Krynici

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Snowboardistka Zuzana Maděrová při prvním startu po vítězství na olympijských hrách ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom Světového poháru v polské Krynici. Česká reprezentantka předčila o 21...

28. února 2026  10:12

Čerstvě uzdravený Gilgeous-Alexander dotlačil Oklahomu k výhře nad Denverem

Shai Gilgeous-Alexander umisťuje míč do koše Denver Nuggets.

Po devíti zápasech, které vynechal kvůli zranění břicha, se nejužitečnější hráč minulého ročníku NBA Shai Gilgeous-Alexander vrátil na hřiště a 36 body pomohl basketbalistům Oklahomy City k vítězství...

28. února 2026  9:52

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč....

28. února 2026  8:59

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18,  aktualizováno  28. 2. 8:35

Věděli jsme o Češích všechno, pochvaloval si slovinský kouč. Bartoň nic nevzdával

Český trenér Luboš Bartoň se diví.

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Ačkoliv po zápase prožívali zcela odlišné emoce, z jejich tváří byste na tiskové konferenci nic nevyčetli. A to trenér českých basketbalistů Luboš Bartoň mluvil o „těžké porážce“, zatímco jeho...

28. února 2026  8:28

Dostál s Vejmelkou vychytali výhry, Hertl slavil 600. bod kariéry NHL

Lukáš Dostál blokuje střelu Jonathana Toewse.

V pátečních zápasech hokejové NHL se dařilo českým gólmanům. Lukáš Dostál si připsal výhru i ve druhém startu po olympijském turnaji poté, co jeho Anaheim přetlačil 5:4 po prodloužení Winnipeg....

28. února 2026  7:12,  aktualizováno  8:26

Tříhodinová bitva a konec ve čtvrtfinále. Bouzková v Méridě nestačila na Frechovou

Marie Bouzková ve čtvrtfinále na turnaji v mexické Meridě.

Marie Bouzková vypadla na tenisovém turnaji v mexické Méridě ve čtvrtfinále. Turnajová čtyřka prohrála s Polkou Magdalenou Frechovou 3:6, 6:4, 3:6.

28. února 2026  8:11

