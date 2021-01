Satoranský se po covidu hledá, jeho rival se trápí ještě mnohem víc

„Sato to měl vážně tvrdé, vždyť nesměl hrát dva dlouhé úseky,“ připomněl trenér Billy Donovan, že jediný Čech v NBA vynechal prakticky celou přípravu kvůli karanténě a následně ho infekce připravila celkem o 11 zápasů.



Podobné potíže měl i Chandler Hutchison a Donovan pro list Chicago Sun-Times po jejich opětovném uschopnění přiznával: „Nejspíš zase chvíli potrvá, než se naplno aklimatizují a budou cítit pevnou půdu pod nohama.“

Satoranský má za sebou první test, Bulls ve zběsilém programu hráli v sobotu, neděli i v úterý.

A pokud si složité covidové časy žádají aspoň dílčí dobré zprávy, tady jedna je: jeho herní zátěž roste. Proti šampionům Los Angeles Lakers a Charlotte Hornets se dostal na palubovku celkem jen na 23 minut, naposledy s Boston Celtics už jich dostal 24.

Sestřih ze zápasu Chicago - Boston:

Ale jinak Donovanův odhad platí. Satoranský za tři duely posbíral jen 10 bodů, proti Celtics měl z pole (ne)úspěšnost střelby 14,3 procenta a proměnil jednu trojku ze tří pokusů. Na druhou stranu zaznamenal šest asistencí (druhý nejlepší v týmu). Vtrhnout do takto rozjeté sezony patří k těm těžším úkolům jeho zámořské mise. A nejen herně.

„Jakmile jsem se dozvěděl, že jsem pozitivní, ocitl jsem se za hranicí frustrace,“ přiznal. „Těžký moment. Tolik mi ještě nevadilo jít do izolace, spíš jsem měl trochu obavy o rodinu - naštěstí měli negativní test, to mě uklidnilo. Ale mentálně to bylo vážně náročné. Už podruhé jsem musel od týmu a sledoval jsem zápasy s vědomím, že kdybych tam byl, mohl bych pomoci.“

Navzdory ne zrovna zářným statistikám to stačil prokázat. Pokud Chicagu něco dává naději, pak výkony střídajících hráčů. Ti proti Celtics předčili lavičku soupeře 48:37, celkově přitom Chicago padlo jasně 103:119! První rozehrávač Coby White se pak vyloženě trápil.

Coby White (vlevo) z Chicaga najíždí kolem Treye Burka z Dallasu.

A třeba text NBC Sports už se ptá: „Je čas nasadit do základní pětky Tomáše Satoranského?“

Bulls jsou s bilancí 7-10 ve Východní konferenci jen těsně pod postupem do play off, jenže ve zrychleném módu ročníku 2020/21 si uvědomují své nedostatky. Donovana toho štve dost: především ztráty (s Bostonem 18), ale i práce na doskoku či nedostatečná silovost.

„A náš základ musí hrát líp,“ uvedl. „Ale zároveň bych se nesnášel, pokud bych to chtěl celé hodit na Cobyho. Na hřišti je vždycky pět lidí, každý z nich musí přispívat.“

Tempo nepolevuje, v příštích 11 dnech hrají Satoranský a spol. celkem šest zápasů. A jelikož se náhradníkům Bulls daří pravidelně dodávat týmu jiskru, mohla by pozice českého rozehrávače sílit.

Tedy teoreticky. V NBA se věci často mění bleskově, lusknutím prstů. Jednou z množících se spekulací je ostatně třeba možná výměna Zacha LaVineho, aktuálně největšího tahouna Chicaga. Klub ji zatím oficiálně odmítá. „Hlavně se musíme zase naučit vyhrávat,“ řekl Donovan v narážce na to, jak nezdařené byly poslední sezony Bulls.

Satoranský by v tom měl hrát důležitou roli. I přes svoji vynucenou covidovou přestávku.