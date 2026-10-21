„Byl bych hrozně rád, kdybyste přišli a mohli si se mnou užít tenhle poslední zážitek v nároďáku,“ zve Satoranský.
Česko vs. Belgie
29. listopadu v Praze, od 17.45
Pro český basketbal půjde o konec jedné éry.
Vždyť s elitním rozehrávačem v sestavě dosáhla reprezentace na výjimečné úspěchy. Na mistrovství světa 2019 v Číně tým vybojoval senzační šesté místo, na které navázal kvalifikací na olympijské hry v Tokiu.
O rok později Satoranský a spol. lákali do O2 areny na skupinové zápasy EuroBasketu 2022.
Národnímu mužstvu chtěl ještě pomoct na světový šampionát v roce 2027, který hostí Katar. Jenže Češi nepostoupili do další fáze, ačkoliv měli bilanci tří výher a tří porážek. „Pocity? No, mrzí, to je slabé slovo,“ říkal kouč Luboš Bartoň.
A smutnil i Satoranský, který pak v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl: „Nastala situace, že další velkou akcí, na kterou se můžeme dostat, je až příští mistrovství Evropy (v roce 2029). To je dost nereálné. Proto řeším, co a jak.“
V té době mu bude téměř osmatřicet let. Už nyní navíc šetří tělo, které se mu na konci působení v Barceloně ozývalo čím dál častěji.
„Nastal okamžik, kdy už ten zápřah moje záda nevydržela. Je to nejhorší stav, jaký jsem kdy zažil, a přišel v nejhorší možný okamžik. Můj herní čas v posledních třech letech nebyl zrovna dobře rozvržen,“ popisoval.
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Satoranský se loučil s Barcou: Dal jsem do toho všechno, záda nevydržela. Co Veselý?
Naposledy tak reprezentaci pomůže proti Belgii, s tou má Bartoňův výběr co napravovat – v srpnu ztratil venkovní zápas 81:92. Aby se tým vyhnul třetí fázi předkvalifikace, potřebuje zvítězit.
Boj o smazání manka povede v hale Královka také Satoranský.