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Konec jedné úžasné éry. Satoranský se v listopadu rozloučí s reprezentací

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Aktualizujeme   9:54
Tomáš Satoranský oslavuje český sukces.

Tomáš Satoranský oslavuje český sukces. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Český basketbalista Tomáš Satoranský prožívá zápas se Slovinskem.
Tomáš Satoranský během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.
Tomáš Satoranský se tlačí do podkošového prostoru v utkání kvalifikace...
Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi...
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Na konci listopadu naposledy v ostrém zápase obleče český dres. Lídr basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský se s fanoušky rozloučí během utkání předkvalifikace o EuroBasket 2029 proti Belgii. Hrát se bude na pražské Královce.

„Byl bych hrozně rád, kdybyste přišli a mohli si se mnou užít tenhle poslední zážitek v nároďáku,“ zve Satoranský.

Česko vs. Belgie

29. listopadu v Praze, od 17.45

Pro český basketbal půjde o konec jedné éry.

Vždyť s elitním rozehrávačem v sestavě dosáhla reprezentace na výjimečné úspěchy. Na mistrovství světa 2019 v Číně tým vybojoval senzační šesté místo, na které navázal kvalifikací na olympijské hry v Tokiu.

O rok později Satoranský a spol. lákali do O2 areny na skupinové zápasy EuroBasketu 2022.

Čeští basketbalisté Vít Krejčí (vlevo) a Tomáš Satoranský v zápase s Polskem

Národnímu mužstvu chtěl ještě pomoct na světový šampionát v roce 2027, který hostí Katar. Jenže Češi nepostoupili do další fáze, ačkoliv měli bilanci tří výher a tří porážek. „Pocity? No, mrzí, to je slabé slovo,“ říkal kouč Luboš Bartoň.

A smutnil i Satoranský, který pak v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl: „Nastala situace, že další velkou akcí, na kterou se můžeme dostat, je až příští mistrovství Evropy (v roce 2029). To je dost nereálné. Proto řeším, co a jak.“

V té době mu bude téměř osmatřicet let. Už nyní navíc šetří tělo, které se mu na konci působení v Barceloně ozývalo čím dál častěji.

„Nastal okamžik, kdy už ten zápřah moje záda nevydržela. Je to nejhorší stav, jaký jsem kdy zažil, a přišel v nejhorší možný okamžik. Můj herní čas v posledních třech letech nebyl zrovna dobře rozvržen,“ popisoval.

Satoranský se loučil s Barcou: Dal jsem do toho všechno, záda nevydržela. Co Veselý?

Naposledy tak reprezentaci pomůže proti Belgii, s tou má Bartoňův výběr co napravovat – v srpnu ztratil venkovní zápas 81:92. Aby se tým vyhnul třetí fázi předkvalifikace, potřebuje zvítězit.

Boj o smazání manka povede v hale Královka také Satoranský.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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