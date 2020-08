Satoranský znovu hostí kemp pro české naděje, pozval si dva kreativní pomocníky

Setkání je letos určeno pro osmnáct mladých českých hráčů ve věku do 15 let, většina z nich nedávno obdržela první pozvánku do mládežnické reprezentace.

Tomáš Satoranský jim ukáže, jak se připravuje hráč NBA. Na pomoc si přizval dva odborníky. Kondiční trenér Michal Miřejovský působí v české reprezentaci a nově i u ligové Opavy.

Rakušan s českými předky Stefan Weissenböck rozvíjí talenty v bundesligovém Brose Bamberg a v NBA spolupracuje s Brooklyn Nets.

Nutno dodat, že největší klubové hvězdy Kevina Duranta s Kyriem Irvingem netrénuje. „Momentálně jsou mými hlavními svěřenci Džanan Musa, Jarrett Allen, Caris LeVert, Nick Claxton a Rodions Kurucs. Někdy s námi trénuje i Joe Harris, který je výborný střelec a reprezentant USA, ale také skvělý člověk,“ přibližuje Weissenböck.

„Myslím, že pro hráče je tento kemp dobrou příležitostí, jak se seznámit s drilem a činnostmi, jímž se věnuji během přípravy. A to pod taktovkou špičkových trenérů,“ objasnil Satoranský, co chce svým hostům nabídnout.

Proč si na pomoc pozval Weissenböcka s Miřejovským? „S oběma velmi úzce spolupracuji a nemůžu si to vynachválit. Zároveň jsou oba velice kreativní a jsem si jistý, že to bude hráče bavit,“ ujišťuje čerstvý basketbalista roku.

„Rád bych vybraným talentům ukázal různé prvky kondiční přípravy, které jsou pro jejich rozvoj stejně důležité jako zlepšování jejich basketbalových dovedností. S Tomášem jsem dosud spolupracoval během sezony nejen na jeho kondici, ale také při tvorbě jeho jídelníčku. V době epidemie koronaviru jsme spolu trénovali alespoň přes FaceTime,“ říká kondiční trenér Miřejovský.