O Satoranského se podle médií zajímá i Efes, o Veselého pro změnu Barcelona

O českého basketbalistu Tomáše Satoranského se vedle Barcelony zajímá také staronový euroligový šampion Anadolu Efes. Podle serveru Eurohoops.net by turecký tým stál o služby reprezentačního kapitána v případě, že by přišel o Vasilije Miciče, který plánuje odejít do NBA. Změnit působiště může po osmi letech ve Fenerbahce Istanbul také Jan Veselý. O něj podle portálu Home of Glory stojí Barcelona.