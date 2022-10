Češi zářili, ale Barcelona málem selhala. Musíme být zabijáci, ví kouč

Satoranský a Jan Veselý dohromady nastříleli 25 bodů, elitní český rozehrávač přidal ke 12 bodům sedm doskoků a pět asistencí.

Především díky němu Barcelona do čtvrtečního souboje vlétla skvěle a brzy si vypracovala dvouciferný náskok.

„Satoranský přinesl energii i efektivní střelbu,“ píše katalánský klub ve zpravodajství o zápase na svém webu.

Barcelona tak směřovala za poklidnou výhrou, ještě sedm minut před koncem vedla o 17 bodů.

Jenže v ten moment Real zavelel k mimořádné stíhací jízdě, a když do konce zbývalo jen patnáct vteřin, stáhl ztrátu na pouhé dva body. Posledním útokem tak mohl dokonat velkolepý obrat, jenže Llull závěrečnou trojku netrefil a Satoranský defenzivním doskokem míč uhájil.

A po zápase neskrýval úlevu: „Myslím, že jsme hru kontrolovali, ale oni se najednou vrátili a dali několik snadných košů. Měli jsme pár ztrát v útoku a nakonec z toho byl těsný zápas. Měli poslední střelu, kterou mohli i vyhrát, takže z vítězství máme určitě radost, ale ze závěru se musíme poučit.“

Hvězdný rozehrávač zaznamenal svůj nejlepší zápas od návratu do Barcelony ze zámoří a potvrdil, že se v prestižních duelech dokáže nastartovat k rozdílovým výkonům.

„Po šesti sezonách v NBA jsem mentálně silnější, což nám pomůže dosáhnout našich cílů,“ vyhlásil na konci září při oficiálním představení v klubových barvách.

Jenže Barcelona nezažila ideální vstup do sezony, nejprve podlehla Realu v boji o Superpohár, v domácí soutěži i Eurolize ztratila úvodní duely. Potřebovala čas, aby zapracovala do týmu nové posily, k nimž kromě dvou českých reprezentantů patří třeba Srb Nikola Kalinič.

„Barca je hodně vidět v každém sportu, víme, že sem přicházíme s cílem vyhrát všechno,“ nastínil Veselý nejvyšší ambice.

Nyní už je připomínají i výkony na palubovce. Po úvodním zaváhání v ACB lize Barcelona dvakrát zvítězila, ve čtvrtek se premiérově radovala i v Eurolize. Navíc zdolala úhlavního rivala, s nímž se bude potkávat na všech frontách.

„Ani to nemohlo dopadnout jinak, potkaly se dva nejlepší týmy v Evropě,“ glosoval těsný závěr kouč Barcelony Šarunas Jasikevičius. „Myslím, že jsme po většinu času hráli excelentní basket, ale na takové úrovni musíte být větší zabijáci a rozhodnout dřív. My jsme čekali až do konce a dostali jsme se do velkých potíží. Vítězství není tak důležité jako učení, myslím, že jsme se stali lepším týmem.“

Což vyjadřuje optimismus i do dalších výzev. V Barceloně jsou po úspěších hladoví, za posledních osm sezon triumfovali v domácí soutěži jen jednou, prestižní Euroligu ovládli naposledy před dvanácti roky.

Změnit to mají právě čeští borci.