„Oficiální oznámení se očekává v nejbližší době,“ píše například server Eurohoops. Informace o příchodu čtyřiatřicetiletého Satoranského překládá také izraelský Sport5.
Sledovaný basketbalový novinář Andrea Calzoni doplňuje, že elitní český rozehrávač má údajně podepsanou roční smlouvu s opcí na další sezonu. Přijít si má na 1,5 milionu dolarů ročně.
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Pokud Satoranský skutečně zamíří do Hapoelu, splní se mu přání pokračovat v týmu, který hraje Euroligu.
„Pořád cítím, že mě basket ohromně baví a že sportovně mám týmům v Eurolize co dát. Kdybych takhle nastavený nebyl, můžu to tady zamáznout a jít si užívat do ne tak náročné soutěže. V téhle situaci však ještě nejsem,“ říkal Satoranský v průběhu týdne při rozhovoru pro podcast Forbes Misfits Talk na festivalu v Karlových Varech.
Tam také prozradil: „Myslím, že na exotiku ještě nejsem nastavený. Nebudu říkat, odkud ta nabídka konkrétně byla, ale měl jsem možnost úplně odejít z Evropy.“
Nyní údajně míří k finalistům nejvyšší izraelské ligy, kteří se probojovali i mezi top osmičku nejprestižnější kontinentální soutěže. Naopak Satoranský s Barcelonou vypadli z Euroligy během play in.
Jeho konec v katalánském celku byl oficiálně oznámen na konci června. Ještě ve Varech pak rodák z Prahy vtipkoval: „Poprvé od sedmnácti jsem nezaměstnaný. Jsem v módu, že vyčkávám.“
Do Hapoelu ho může lákat i fakt, že se vyhne nepříjemné situaci, v níž se ocitl v Barceloně.
„V jednu chvíli jsem tam byl sám na své pozici. Je nelogické, že ve dvaatřiceti až čtyřiatřiceti hraju mnohem víc zápasů než ve třiadvaceti. Jel jsem nadoraz a na těle to bylo vidět. Měl jsem problémy se zády.“
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Kouč Dimitris Itudis bude na pozici rozehrávače sázet výrazně také na Vasilije Micičova, hvězdného Srba, který se v sezoně 2020/21 stal nejužitečnějším hráčem Euroligy.
Satoranský strávil v Barceloně celkem šest sezon, za tu dobu odehrál v Eurolize 207 zápasů s průměry 7,4 bodu, 3,5 doskoku a 4,3 asistence. Přihrávek má celkově 888 a patří mu 20. místo v historické tabulce.
Mezi lety 2016 až 2022 působil odchovanec USK Praha v zámořské NBA, kde vystřídal celky Washington Wizards, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans a San Antonio Spurs.