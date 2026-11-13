Satoranský byl na hřišti na neutrální půdě v Limassolu i v dramatickém závěru, kdy Hapoel stáhl až osmibodové manko na rozdíl jediného bodu. Za stavu 74:73 pro Maccabi český hráč fauloval Jama Madara a rozhodčí mu po dlouhém zkoumání odpískali takzvanou disruptivní chybu.
Madar proměnil oba trestné hody, jeho tým zůstal u míče a izraelský hráč si došel pro další faul, který si připsal Elijah Bryant, jenž se marně rozčiloval. Maccabi opět zvýšilo a v závěru ještě zpečetil jeho výhru smečí Němec Daniel Theis.
Back where he belongs ❤️ https://t.co/TJxkdyGccN— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) November 12, 2026
Hapoel prohrál v Eurolize potřetí za sebou a v tabulce je desátý s bilancí 6-5. Maccabi uspělo po sérii šesti porážek napříč soutěžemi, polepšilo si na 3-8 a patří mu 17. místo.
Euroliga basketbalistů
11. kolo:
Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73 (za hosty Satoranský 3 body, 6 asistencí, 2 doskoky)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|%
|1.
|Panathinaikos Atény
|10
|8
|2
|80,0
|2.
|Olympiakos Pireus
|11
|8
|3
|72,7
|3.
|Valencie
|11
|8
|3
|72,7
|4.
|FC Barcelona
|10
|7
|3
|70,0
|5.
|Real Madrid
|11
|7
|4
|63,6
|6.
|Crvena zvezda Bělehrad
|11
|7
|4
|63,6
|7.
|Fenerbahce Istanbul
|11
|7
|4
|63,6
|8.
|Žalgiris Kaunas
|11
|7
|4
|63,6
|9.
|Dubaj
|11
|7
|4
|63,6
|10.
|Hapoel Tel Aviv
|11
|6
|5
|54,5
|11.
|Partizan Bělehrad
|11
|6
|5
|54,5
|12.
|Paříž
|11
|5
|6
|45,5
|13.
|Anadolu Efes Istanbul
|10
|4
|6
|40,0
|14.
|Besiktas Istanbul
|10
|4
|6
|40,0
|15.
|Boloňa
|10
|4
|6
|40,0
|16.
|Villeurbanne
|10
|4
|6
|40,0
|17.
|Maccabi Tel Aviv
|11
|3
|8
|27,3
|18.
|Bayern Mnichov
|11
|3
|8
|27,3
|19.
|Milán
|11
|1
|10
|9,10
|20.
|Baskonia
|11
|1
|10
|9,10