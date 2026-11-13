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Satoranský se vrátil a zvládl přes dvacet minut. Hapoel ale prohrál derby v Eurolize

Autor: ,
  7:26
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Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv během euroligového klání s Maccabi. | foto: Xenophon Karakalos / ZUMA Press Wire / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Basketbalista Tomáš Satoranský se necelé dva týdny po pádu na hlavu v utkání Euroligy v Dubaji vrátil do sestavy Hapoelu Tel Aviv. Jeho tým však v derby podlehl Maccabi 73:80. Český rozehrávač, který se chystá na konci měsíce uzavřít reprezentační kariéru, odehrál po třízápasové pauze přes 22 minut. Připsal si tři body, šest asistencí a dva doskoky.

Satoranský byl na hřišti na neutrální půdě v Limassolu i v dramatickém závěru, kdy Hapoel stáhl až osmibodové manko na rozdíl jediného bodu. Za stavu 74:73 pro Maccabi český hráč fauloval Jama Madara a rozhodčí mu po dlouhém zkoumání odpískali takzvanou disruptivní chybu.

Madar proměnil oba trestné hody, jeho tým zůstal u míče a izraelský hráč si došel pro další faul, který si připsal Elijah Bryant, jenž se marně rozčiloval. Maccabi opět zvýšilo a v závěru ještě zpečetil jeho výhru smečí Němec Daniel Theis.

Hapoel prohrál v Eurolize potřetí za sebou a v tabulce je desátý s bilancí 6-5. Maccabi uspělo po sérii šesti porážek napříč soutěžemi, polepšilo si na 3-8 a patří mu 17. místo.

Euroliga basketbalistů

11. kolo:

Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73 (za hosty Satoranský 3 body, 6 asistencí, 2 doskoky)
Olympiakos Pireus - Dubaj 101:72
Milán - Žalgiris Kaunas 83:86
Valencie - Bayern Mnichov 102:87
Real Madrid - Crvena zvezda Bělehrad 105:84

Tabulka Euroligy
PořadíTýmZVP%
1.Panathinaikos Atény108280,0
2.Olympiakos Pireus118372,7
3.Valencie118372,7
4.FC Barcelona107370,0
5.Real Madrid117463,6
6.Crvena zvezda Bělehrad117463,6
7.Fenerbahce Istanbul117463,6
8.Žalgiris Kaunas117463,6
9.Dubaj117463,6
10.Hapoel Tel Aviv116554,5
11.Partizan Bělehrad116554,5
12.Paříž115645,5
13.Anadolu Efes Istanbul104640,0
14.Besiktas Istanbul104640,0
15.Boloňa104640,0
16.Villeurbanne104640,0
17.Maccabi Tel Aviv113827,3
18.Bayern Mnichov113827,3
19.Milán111109,10
20.Baskonia111109,10
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